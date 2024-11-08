Meksika'da kan donduran olay! Cesetleri kamyonetin kasasında sergilediler

08 Kasım 2024 09:08 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:23

Meksika'nın Guerrero eyaletinde yer alan Chilpancingo kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emniyete gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine vardıklarında gözlerine inanamadı.

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Meksika'nın Guerrero eyaletinin Chilpancingo kentindeki Del Sol otoyolunda, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otoyolun kenarına terk edilmiş bir kamyonetle ilgili polise ihbar geldi.

Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine akın etti. Polisler tarafından yapılan inceleme sonucunda kan donduran gerçek ortaya çıktı.

Kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedi bulundu. Bölge emniyetinden yapılan açıklamada bu olayı organize suç örgütü Los Ardillos'un gerçekleştirmiş olabileceği üzerine duruluyor.