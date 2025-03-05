Meksika'da katliam! 9 öğrenci arabanın bagajından çıktı

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da kayıp dokuz öğrenci, aradan geçen bir ayın sonunda bulundu. Kaybolan tüm öğrencilerin feci şekilde katledildiği tespit edildi. Öğrencilerin parçalandığı ve elleri kesilmiş olduğu görüldü.

Geçtiğimiz ay Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın güneyinde 9 öğrenci bir anda ortadan kaybolmuştu. Öğrencilere ait olduğu tespit edilen 9 kişinin cesedi Meksika'nın Puebla ve Oaxaca eyaletleri sınırında, San Jose Miahuatlan'da bir arabanın bagajında vahşice parçalanmış halde bulundu.

Parçalanmış cesetlerden beşi kanlı bir brandanın altında, kalan dördü ise bagajın içinde bükülmüş halde bulundu. Kurbanlardan sekizinin kimliği tespit edilebilirken, bir kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Ayrıca kurbanların ellerinin kesildiği ve bir torbaya konulduğu ortaya çıktı. Yetkililer, bunun bir kartel infazı olduğunu düşünüyor.

GÜVENLİK KAMERASI TESPİT ETTİ

Puebla, Tlaxcala ve Oaxaca eyaletlerindeki güvenlik güçleri, katliamın sorumlularını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, 24 Şubat’ta kurbanların bulunduğu aracın Atlixcayotl otoyolunda ilerlediğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

VAHŞİ YÖNTEMLERLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Meksika’da 2023 yılında 30 binden fazla cinayet işlendi. Cinayetlerin büyük bir kısmının uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu ve ölümlerin vahşi yöntemlerle gerçekleştirildiği biliniyor. Bu olay, Meksika’daki kartel olaylarının en korkunç örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.