Meksika'da şiddet olayları! 4 bölgede eğitime ara verildi

13 Eylül 2024 03:51 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 03:53

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu karteli şiddet olayları gerçekleştiriyor. Olayların ardından 4 bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Bağımsızlık Günü kutlamaları da iptal edildi.

Meksika'da Türk mutfağı popülerlik kazandı! Bir restoranda bir ay boyunca Türk yemekleri servis edildi

Meksika'da Türk mutfağı popülerlik kazandı! Bir restoranda bir ay boyunca Türk yemekleri servis edildi

Meksika​'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu kartelinin gerçekleştirdiği şiddet​ olayları, eğitim​ ve kamu güvenliğini tehdit ediyor. Sinaloa Valisi Ruben Rocha, şiddet​ olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

BAĞIMSIZ GÜNÜ KUTLAMALARI İPTAL

Ayrıca Vali Rocha, 16 Eylül'de eyaletin başkenti Culiacan'ın merkezinde bulunan meydanda Bağımsızlık Günü kutlamalarının da iptal edildiğini belirtti.

Meksika​ Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, şiddet​ olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İki grup arasında çatışmalar var. Halkın bundan etkilenmemesini ve birbirleriyle karşı karşıya gelmemelerini sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Obrador, "barışı korumak" için eyalette yeterli sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılacağını kaydetti.

Ordunun ilgili birimlerle koordinasyon halinde olduğunu belirten Obrador, barış ve huzuru sağlamak için yeterli donanıma sahip olduklarını bildirdi.

Öte yandan Sinaloa Savcılığı, 9-11 Eylül'de 16 araç hırsızlığı, 14 adam kaçırma ve 9 cinayet ihbarı alındığını açıkladı.