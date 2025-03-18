Meksika'da suç örgütlerinden eş zamanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Meksika'da suç örgütleri eş zamanlı silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Meksika basınında yer alan habere göre, Jalisco eyaletinin Guadalupe de Lerma ve Michoacan eyaletine bağlı Chilchota kasabasında, suç örgütleri tarafından eş zamanlı olarak silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıların hedefinde askerler vardı.

Silahlı saldırı sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 4 asker de yaralandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, saldırıların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve şu ana kadar 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Michoacan eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan ilk incelemelere göre, saldırılardan Jalisco karteline bağlı grupların sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

