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 | Selahattin Demirel

Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan ve 200 bin takipçisi olan Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 21:19

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Zapopan kentinde çalıştığı güzellik salonunda düzenlenen saldırı sonucu Marquez hayatını kaybetti. Jalisco Eyalet Savcılığı, Marquez'ün ölümü ile soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BİR KİŞİ TELEFONU ALIP YAYINA SON VERDİ

Marquez'in yaptığı canlı yayın sırasında arkadan bir kişinin birilerinin geldiği konusunda Marquez'i uyardığının duyulmasının ardından saldırı düzenleniyor. Saldırının ardından canlı yayın devam ederken bir kişi telefonu alarak yayına son veriyor.

Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

Instagram ve TikTok'ta yaklaşık 200 bin takipçisi olan Marquez, canlı yayının başlarında, kendisi iş yerinde yokken birisinin kendisine teslim etmek üzere "pahalı bir hediye" geldiğini ve söz konusu kişinin geri gelmesini beklemeyi planlamadığını ifade etmişti.

KADIN CİNAYETLERİNDE BAŞI ÇEKİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nun son verilerine göre, Meksika, 2023 yılında her 100 bin kadın başına 1,3 ölümle, Latin Amerika ve Karayipler'de en yüksek dördüncü kadın cinayeti oranına sahip ülke olarak yer alıyordu.

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