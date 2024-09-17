Meksika'da toprak kayması faciası: 6 kişi hayatını kaybetti 

17 Eylül 2024 21:18 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 21:19

Meksika'nın Naucalpan şehrinde şiddetli yağışlar toprak kaymasını beraberinde getirdi. Meydana gelen felakette 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kim Jong-un sel felaketinin faturasını kesti: En ağır cezayı verdi

Kim Jong-un sel felaketinin faturasını kesti: En ağır cezayı verdi

Meksika​ eyaletinin Naucalpan bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların meydana getirdiği toprak kayması​ sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 3 kişi yaralanırken, bir ev ve bir okul da hasar gördü.

Meksika Eyaleti Valisi Delfina Gomez, toprak kaymasından etkilenen ailelere yardım götürmek için kurtarma ekipleri ve güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edilmesi talimatını verdi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mexico City’nin batısındaki Jilotzingo bölgesinde 14 Eylül'de gerçekleşen bir başka toprak kaymasında ise 9 kişi yaşamını yitirmişti. Bölgede yeni heyelan riskine karşı 100'den fazla aile güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Temmuz sonunda başlayan yağış​ sezonu boyunca Meksika eyaletinde şiddetli yağışlar ve heyelanlar etkisini göstermeye devam ediyor.