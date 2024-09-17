Meksika'da toprak kayması faciası: 6 kişi hayatını kaybetti
Meksika'nın Naucalpan şehrinde şiddetli yağışlar toprak kaymasını beraberinde getirdi. Meydana gelen felakette 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Meksika eyaletinin Naucalpan bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların meydana getirdiği toprak kayması sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 3 kişi yaralanırken, bir ev ve bir okul da hasar gördü.
Meksika Eyaleti Valisi Delfina Gomez, toprak kaymasından etkilenen ailelere yardım götürmek için kurtarma ekipleri ve güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edilmesi talimatını verdi.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Mexico City’nin batısındaki Jilotzingo bölgesinde 14 Eylül'de gerçekleşen bir başka toprak kaymasında ise 9 kişi yaşamını yitirmişti. Bölgede yeni heyelan riskine karşı 100'den fazla aile güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Temmuz sonunda başlayan yağış sezonu boyunca Meksika eyaletinde şiddetli yağışlar ve heyelanlar etkisini göstermeye devam ediyor.