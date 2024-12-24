Meksika'daki Noel panayırında can pazarı! 'Eyfel kulesi' çöktü

24 Aralık 2024 15:23 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:47

Meksika'nın güneyinde yer alan Acapulco şehrinde düzenlenen bir Noel panayırında dehşet verici bir olay yaşandı. Panayırda yer alan ve "Eyfel Kulesi" olarak adlandırılan bir teleferiğin devasa merkezi sütunu devrildi.

Fırtına devasa gemiyi 45 derece yan yatırdı! Eşyalar devrildi, yolcu yaralandı, işte o anlar

Fırtına devasa gemiyi 45 derece yan yatırdı! Eşyalar devrildi, yolcu yaralandı, işte o anlar

Meksika'nın güneyindeki Acapulco'da festival​ teleferiğinin çökmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Görüntüler, "Eyfel Kulesi" olarak adlandırılan teleferiğin devasa merkezi sütununun aşağıdaki Noel panayırına çarpmadan önce neredeyse ağır çekimde devrilmeye başladığını gösteriyor.

Endişeli görgü tanıkları yaralılara yardım etmek için alana doğru koşuyor. En az 2 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı doğrulanırken, yerel basında çıkan haberlerde 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

PANAYIR ASKIYA ALINDI

Diğer birkaç kişi şok geçirdi ancak olay yerinde tedavi edilerek ayakta taburcu edildi. Kulenin çöküş nedeni henüz netlik kazanmamışken, neyin yanlış gittiğini belirlemek için soruşturmalar devam ediyor.

Korkunç olay, panayır organizatörleri ve yerel yetkililer için güvenlik standartları konusunda soru işaretlerine yol açtı. Yerel konsey sükunet çağrısında bulunarak, benzer bir olayın yaşanmaması için sıkı güvenlik önlemlerinin alındığına dair halka güvence verdi.

Öte yandan panayır bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.