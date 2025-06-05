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 | Yusuf Özgür Bülbül

Meksika'dan ABD'ye çelik vergisi tepkisi: Haksız ve temelden yoksun!

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin çelik vergisi kararına tepki gösterdi. Sheinbaum, gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarılmasını eleştirerek, bu kararın "haksız" ve "hukuki temelden yoksun" olduğunu söyledi.

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Meksika'dan ABD'ye çelik vergisi tepkisi: Haksız ve temelden yoksun!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 07:24
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 07:27

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarmasına tepki gösterdi. Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarmasını eleştirerek, bu kararın "haksız" ve "hukuki temelden yoksun" olduğunu belirtti.

"HAKLI BİR GEREKÇESİ YOK"

Sheinbaum, "Bizim bakış açımıza göre bunun yasal bir dayanağı yok. Çünkü iki ülke arasında bir ticaret anlaşması var. ABD bunu ulusal güvenlik gerekçesiyle değerlendiriyor. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü, Meksika ile güvenlik dahil her konuda iyi işbirliği olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu kararın haklı bir gerekçesi olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Washington'da bir anlaşmaya varmak üzere görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

ABD ile ortak bir yol bulunamaması durumunda Meksika'nın kendi önlemlerini alacağını vurgulayan Sheinbaum, "Anlaşma sağlanamazsa önümüzdeki hafta alacağımız önlemleri açıklayacağız. Bu sorunlar daha önce de vardı. Dünyanın diğer bölgelerinden yapılan ithalatın azalmasıyla çözmeye çalışıyorduk. Ancak şimdi yeni adımlar atmamız gerekebilir." diye konuştu.

Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Bu karar, çelik ve alüminyum ihracatının yüzde 84’ünü ABD'ye yapan Meksika'yı derinden etkiliyor.

Söz konusu kararın "haksız" ve "hukuki temelden yoksun" olduğunu vurgulayan Sheinbaum, Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir anlaşmaya varmak üzere Washington'a gideceğini söyledi.

Meksika'dan ABD'ye çelik vergisi tepkisi: Haksız ve temelden yoksun!

Sheinbaum, ABD ile ortak bir yolun bulunmaması halinde önlem alacaklarını belirterek, "Anlaşma sağlanamazsa, (alınacak) önlemleri açıklayacağız. Bu sorunlar vardı, ancak dünyanın diğer bölgelerinden yapılan ithalatın azalmasıyla bu sorunları çözüyorduk. Aksi takdirde, önümüzdeki hafta bizim de alacağımız bazı önlemleri açıklayacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Haziran 2025'te imzaladığı bir kararnameyle, ithal çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini %25'ten %50'ye yükseltti. Bu karar, özellikle çelik ve alüminyum ihracatının %84'ünü ABD'ye yapan Meksika'yı derinden etkiliyor

Bu gelişmeler, Meksika'nın çelik ve alüminyum sektöründe 380.000'den fazla istihdamı ve 7,5 milyar dolarlık yatırımı riske atıyor.

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