Meksika'nın en kanlı seçiminde bir ilk yaşandı: Ülkenin ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum

03 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:41

Meksika'da resmi olmayan sonuçlara göre, 61 yaşındaki siyasetçi Claudia Sheinbaum yeni devlet başkanı seçildi. 99 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı Meksika seçimlerinde bir ilk yaşandı. Eski devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteğini alan Claudia Sheinbaum seçimlerin kazananı oldu.

61 yaşındaki siyasetçi, rakibi muhalif aday Xochitl Galvez'i geride bırakmayı başardı. Sheinbaum Eylül ayında Devlet Başkanlığı görevine başlayacak.

Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra 500 milletvekili, 128 senatör, federal ve yerel düzeyde 20 bin 708 pozisyon için de tercihte bulundu.

SEÇİMLERE SUİKASTLAR DAMGA VURDU

Tam 38 siyasetçi düzenlenen suikastlar sonucu hayatını kaybetti. Böylelikle 2024 seçimleri, ülkenin şimdiye kadarki en kanlı seçimleri olarak kayıtlara geçti.

Seçimde öne çıkan bir diğer konuysa siyasetçilere yönelik düzenlenen suikastlar. Tam 37 siyasetçi düzenlenen suikastlar sonucu hayatını kaybetti.

Böylelikle 2024 seçimleri, ülkenin şimdiye kadarki en kanlı seçimleri olarak kayıtlara geçti.