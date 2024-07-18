Meloni ile dalga geçen gazeteciye 180 bin TL'lik ceza! İtalya'da ifade özgürlüğü krizi

18 Temmuz 2024 13:39 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:19

İtalyan basınına göre Milano'da bir mahkeme, bir gazetecinin sosyal medya paylaşımında kendisiyle dalga geçtiği gerekçesiyle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye 5 bin euro (180 bin TL) tazminat ödemesine karar verdi.

Ekim 2021'de Giulia Cortese isimli başka bir gazeteciye daha sosyal medya platformu Twitter'da Meloni'nin boyu hakkında yaptığı ve “bedensel taciz” olarak tanımlanan şaka nedeniyle bin 200 euroluk (43 bin TL) ertelenmiş para cezası verilmişti.

MELONİ'YLE DALGA GEÇMEYE DEVAM ETTİ

Meloni, iki kadının sosyal medyada çatışmasının ardından yasal işlem başlattı. Yasal işlem sonrası gazeteci Giulia Cortese, sosyal medyadaki paylaşımında, “Beni korkutmuyorsun Giorgia Meloni. Ne de olsa sadece 1,5 metre boyundasın. Seni göremiyorum bile” diye yazdı.

Meloni'nin avukatı başbakanın alacağı tazminatı hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Meloni'nin boyu çeşitli medya sitelerinde 1,58 metre ile 1,63 metre arasında gösteriliyor.

İTALYA 5 BASAMAK GERİLEDİ

Gazetecilere karşı açılan çok sayıda dava, bu yıl Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde İtalya'nın beş basamak gerileyerek 46. sıraya düşmesine neden oldu.

Meloni gazetecileri mahkemeye verme konusunda yeni değil. İtalyan devlet yayın kuruluşu RAI'deki gazeteciler, Meloni hükümetinin çalışmaları üzerindeki “boğucu kontrolünü” protesto etmek için Mayıs ayında greve gitti.