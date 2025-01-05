Meloni ile Trump 'İran pazarlığı' için masaya oturdu! Baş başa akşam yemeğinden dikkat çeken sözler

05 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 12:12

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Trump'ın ünlü Mar-a-Lago malikanesinde diplomasi masasında bir araya geldi. Dostane bir akşam yemeğinde buluşan ikili belgesel eşliğinde yemek yedi. Yemek masasındaki konulardan birinin de İran ile İtalya arasındaki diplomatik krizin yer aldığı ileri sürüldü.

Donald Trump'ın göreve başladığı gün ABD bayrakları yarıya kadar inik olacak! Yeni başkan bu karara adeta ateş püskürdü

Donald Trump'ın göreve başladığı gün ABD bayrakları yarıya kadar inik olacak! Yeni başkan bu karara adeta ateş püskürdü

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Mar-a-Lago​'daki malikanesini ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile akşam yemeği yedi.

ABD'nin Kasım ayındaki seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump ile Mar-a-Lago'da buluşan ilk lider Arjantin Başkanı Javier Milei'den sonra ünlü malikaneye gelen ikinci isim Meloni oldu.

BELGESEL EŞLİĞİNDE YEMEK YEDİLER

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ABD'nin Florida eyaletine gelerek seçilmiş başkan Trump ile görüşmüştü.

Seçilmiş başkan, belgeselin gösterimini Meloni, dışişleri yönetimi için seçtiği Florida Senatörü Marco Rubio, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı Florida Temsilcisi Mike Waltz ve Hazine Bakanlığı için seçtiği Scott Bessent ile izledi.

Akşam saat 19.00 civarında büyük balo salonunda Meloni'yle buluşan Trump, yaklaşık 2 saat sonra akşam yemeğinden dönerek yeniden ortaya çıktı.

"BÜYÜK BİR ETKİ OLUŞTURUYOR"

Trump, kalabalığa hitaben Giorgia Meloni hakkında "Bu çok heyecan verici biri. Burada şahane bir kadınla, İtalya'nın başbakanı ile birlikteyim. Gerçekten Avrupa'da ve diğer yerlerde büyük bir etki oluşturuyor ve bu akşam sadece birlikte akşam yemeği yiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trump, bazı muhafazakar avukatların adli sistemde karşılaştığı zorlukları konu alan bir belgeselin gösterimine katıldı.

MASADAKİ KONU İRAN MIYDI?

Meloni'nin ziyareti, İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın geçen ay Tahran'da haber yaparken İran polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından gerçekleşti.

Sala'nın durumu, İtalya ve İran arasındaki gerilimi arttırdı. İran, İtalyan makamlarından, geçtiğimiz aylarda Milan'da ABD emriyle tutuklanan bir İranlı iş insanının serbest bırakılmasını talep ediyor.