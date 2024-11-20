Meraklı gözler içinde yüzlerce tabağı plaja dizdiler! Gerçeği duyanlar hem duygulandı hem de alkışladı

20 Kasım 2024 11:26 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:31

Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro'da yer alan dünyaca ünlü Copacabana Plajı ilginç bir farkındalık çalışmasına sahne oldu. Rio de Paz adlı aktivist bir grup, yaptığı eylemle bütün dikkatleri üzerine çekti. Grubun çalışması çevredeki vatandaşlardan büyük destek gördü.

Bir balık türünde, insanlar gibi öz farkındalık tespit edildi! Aynaya bakınca hepsi aynı şeyi yapıyor

Bir balık türünde, insanlar gibi öz farkındalık tespit edildi! Aynaya bakınca hepsi aynı şeyi yapıyor

Brezilya​'nın başkenti Rio de Janeiro​'da, sivil toplum kuruluşları küresel açlık​ sorununa dikkat çekmek amacıyla dünyaca ünlü Copacabana Plajı’nda protesto düzenledi. Etkinlik kapsamında, kumların üzerine 733 adet beyaz tabak yerleştirildi.

Rio de Paz adlı aktivist bir grup, tabakların, Dünya Açlık Haritası'na göre açlıkla mücadele eden 733 milyon insanı simgelediğini ifade etti. Kırmızı haç ile işaretlenen tabaklar, küresel açlık krizinin simgesi oldu.

Grup, insan hakları aktivisti ve bir sosyolog olan Betinho'nun "Aç olanın acelesi var" sözünden ilham aldığını ve bu farkındalık çalışmasını gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Organizasyon yetkilileri, dünya liderlerinin bir araya geleceği G20 Zirvesi​ öncesinde bu görsel protestoyla gıda güvensizliği sorununa acil çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

FARKINDALIK ÇALIŞMASI ALKIŞ ALDI

Eylemle eş zamanlı olarak Brezilya ordusu, G20 zirvesi öncesinde Guanabara Körfezi’nde tahliye tatbikatları yaparken, plajdaki bu anlamlı eylem büyük ilgi gördü. Yerel halk ve turistler, aktivistlerin açlık krizine yönelik bu çarpıcı mesajını alkışlarla destekledi.

Sahile dizilen 733 tabak, tabaktan çok; küresel ölçekte bir insanlık sorunu olan açlığın bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade ediyordu.