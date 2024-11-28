Mercimek çorbası tahtından oldu! Dünyanın en iyi çorbaları arasındaki Türk lezzeti değişti
Geçtiğimiz ağustos ayında dünyanın en iyi çorbaları arasında yer alan mercimek listeden çıktı. Mercimek çorbasının yerini farklı bir Türk lezzeti aldı. Derstandard isimli site, dünyanın en iyi çorbalarını listeledi. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti de listedeki yerini aldı.
Dünyanın en iyi 10 çorbası açıklanırken listede Türkiye'nin de ayrıcalıklı bir lezzeti yer aldı. Herkes mercimek çorbası olduğunu zannederken listede yer alan çorbanın yayla çorbası olması da dikkat çekti.
Taste Atlas (Lezzet Atlası) isimli site geçtiğimiz ağustos ayında dünyanın en iyi çorbalarını listeledi. Listede Türk lezzeti olarak mercimek çorbası yer aldı. Son olarak ise Derstandard isimli site dünyanın en iyi çorbaları listesini yeniledi. Mercimek çorbası tahtından oldu. Listede, Vietnam, Ukrayna, Fransa, Portekiz, Cezayir, Libya, Tunus, İspanya, Batı Afrika, Çin, Tayland ve Türkiye'den lezzetler var.
İşte dünyanın en iyi çorbaları:
VİETNAM: SIĞIR ETİ İLE PHO
UKRAYNA: BORCH
FRANSA: BOUİLLABAİSSE
PORTEKİZ: CALDO VERDE
CEZAYİR, LİBYA, TUNUS: CHORBA FRİK
İSPANYA: GAZPACHO
BATI AFRİKA: FISTIK ÇORBASI
ÇİN: LANZHOU SIĞIR ERİŞTESİ
TAYLAND: ACILI EKŞİLİ ÇORBA
TÜRKİYE: YAYLA ÇORBASI