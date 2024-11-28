Mercimek çorbası tahtından oldu! Dünyanın en iyi çorbaları arasındaki Türk lezzeti değişti

28 Kasım 2024 15:27 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:56

Geçtiğimiz ağustos ayında dünyanın en iyi çorbaları arasında yer alan mercimek listeden çıktı. Mercimek çorbasının yerini farklı bir Türk lezzeti aldı. Derstandard isimli site, dünyanın en iyi çorbalarını listeledi. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti de listedeki yerini aldı.

Dünyanın en iyi 10 çorbası açıklanırken listede Türkiye'nin de ayrıcalıklı bir lezzeti yer aldı. Herkes mercimek çorbası olduğunu zannederken listede yer alan çorbanın yayla çorbası olması da dikkat çekti.

Taste Atlas (Lezzet Atlası) isimli site geçtiğimiz ağustos ayında dünyanın en iyi çorbalarını listeledi. Listede Türk lezzeti olarak mercimek çorbası yer aldı. Son olarak ise Derstandard isimli site dünyanın en iyi çorbaları listesini yeniledi. Mercimek çorbası tahtından oldu. Listede, Vietnam, Ukrayna, Fransa, Portekiz, Cezayir, Libya, Tunus, İspanya, Batı Afrika, Çin, Tayland ve Türkiye'den lezzetler var.

İşte dünyanın en iyi çorbaları:

VİETNAM: SIĞIR ETİ İLE PHO

UKRAYNA: BORCH

FRANSA: BOUİLLABAİSSE



PORTEKİZ: CALDO VERDE

CEZAYİR, LİBYA, TUNUS: CHORBA FRİK

İSPANYA: GAZPACHO

BATI AFRİKA: FISTIK ÇORBASI

ÇİN: LANZHOU SIĞIR ERİŞTESİ

TAYLAND: ACILI EKŞİLİ ÇORBA

TÜRKİYE: YAYLA ÇORBASI