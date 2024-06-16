Mescid-i Aksa'da gergin bayram namazı! İsrail polisine rağmen Filistinliler akın akın geldi
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Haziran 2024 08:33 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 08:39
Aylardır devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistinliler Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmadı. Gergin atmosfere rağmen bayram namazı kılındı.
Müslümanlar, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Kurban Bayramı namazını eda etti.
İSRAİL POLİSİNE RAĞMEN FİLİSTİNLİLER AKIN AKIN GELDİ
Bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa’nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, bazılarının girişine izin vermedi.
Ancak gerginliğe rağmen Filistinliler ve çevre ülkelerden gelen Müslümanlar namazlarını kıldı.
Bayramlaşan Filistinlilerin coşkusu saldırıları gölgede bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı