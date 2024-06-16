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Mescid-i Aksa'da gergin bayram namazı! İsrail polisine rağmen Filistinliler akın akın geldi

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Haziran 2024 08:33 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 08:39
Mescid-i Aksa&#039;da gergin bayram namazı! İsrail polisine rağmen Filistinliler akın akın geldi

Aylardır devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistinliler Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmadı. Gergin atmosfere rağmen bayram namazı kılındı.

Müslümanlar, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Kurban Bayramı namazını eda etti.

 İSRAİL POLİSİNE RAĞMEN FİLİSTİNLİLER AKIN AKIN GELDİ

Bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa’nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, bazılarının girişine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'da gergin bayram namazı! İsrail polisine rağmen Filistinliler akın akın geldi - 1. Resim

Ancak gerginliğe rağmen Filistinliler ve çevre ülkelerden gelen Müslümanlar namazlarını kıldı.

Mescid-i Aksa'da gergin bayram namazı! İsrail polisine rağmen Filistinliler akın akın geldi - 2. Resim

Bayramlaşan Filistinlilerin coşkusu saldırıları gölgede bıraktı.

Mescid-i Aksa'da gergin bayram namazı! İsrail polisine rağmen Filistinliler akın akın geldi - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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