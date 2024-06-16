Mescid-i Aksa'da gergin bayram namazı! İsrail polisine rağmen Filistinliler akın akın geldi

16 Haziran 2024 08:33 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 08:39

Tarihin dokusu içinde olan Kariye Camii'nde ilk bayram namazı kılındı! 79 yıl sonra maneviyat heyecanı yükseldi

Tarihin dokusu içinde olan Kariye Camii'nde ilk bayram namazı kılındı! 79 yıl sonra maneviyat heyecanı yükseldi

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Bizde çatlama olmaz

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Bizde çatlama olmaz

Müslümanlar, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Kurban Bayramı namazını eda etti.

İSRAİL POLİSİNE RAĞMEN FİLİSTİNLİLER AKIN AKIN GELDİ

Bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa’nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, bazılarının girişine izin vermedi.

Ancak gerginliğe rağmen Filistinliler ve çevre ülkelerden gelen Müslümanlar namazlarını kıldı.

Bayramlaşan Filistinlilerin coşkusu saldırıları gölgede bıraktı.