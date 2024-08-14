Meta CEO'su Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'in heykelini yaptırdı

14 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:02

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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan için yaptırdığı özel bir heykelle dikkat çekti. Zuckerberg, Instagram'da paylaştığı gönderide, antik Romalıların geleneklerini yaşatmak amacıyla eşi için bir heykel hazırlattığını duyurdu.

MARK ZUCKERBERG'TEN EŞİNE HEYKEL JESTİ

Gönderide yer alan fotoğrafta, Chan heykelin önünde elindeki bardaktan bir yudum alırken görülüyor. Heykel ise Chan'i, rüzgarla savrulmuş gümüş bir giysi içinde tasvir ediyor. Renkli sanat eseri, ünlü sanatçı Daniel Arsham tarafından yapıldı.

Zuckerberg, gönderisine "Roma geleneği olan eşinin heykelini yapma geleneğini geri getiriyorum." şeklinde bir not düştü. Ayrıca gönderide, heykelin bahçede sergilendiği bir video da yer aldı.

MARK ZUCKERBERG VE PRISCILLA CHAN 2012'DE EVLENDİ

Zuckerberg ve Chan, 2003 yılında Harvard'da tanıştıkları günden bu yana birliktelik sürdürüyor. 2012 yılında Palo Alto'daki evlerinde bir törenle evlenen çift, bugün üç kız çocuklarıyla hayatlarına devam ediyor. Bu yaz ise çift, Hindistan'daki bir düğün kutlamasında uyumlu kıyafetleriyle dikkat çekmişti.

National Museums Liverpool tarafından Roma heykelleri hakkında hazırlanan bir blogda, o döneme ait heykel ve büstlerin genellikle ölen sevdiklerini onurlandırmak veya "önemli akrabalara atıfta bulunmak ve anlamlı çağrışımlar yapmak için" yapıldığı belirtiliyor.