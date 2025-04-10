Metrelerce uzunluktaki canavar şehrin göbeğinde dolaşıyor! Yetkililer yakalamanın yollarını arıyor

Avustralya'nın Sidney kentinde görülen kızıl kuyruklu boa yılanı bölge sakinlerinde paniğe sebep oldu. Henüz yakalanamayan yılan için yetkililerden uyarı geldi.

Güney Amerika'ya özgü kızıl kuyruklu boa yılanı Avustralya'nın Sidney kentinde görüldü. Sokakta dolaşan yılan yetkililer tarafından henüz yakalanamazken, bölge sakinlerinin paniğe kapılmasına yol açtı. 4 metre uzunluğundaki boa yılanı, avı sarılarak saniyeler içinde öldürebiliyor.

YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

Yahoo News'un haberine göre, yetkililer yerel halk için yılana yaklaşmamaları ve dokunmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

NSW Birincil Sanayiler Dairesi (DPIRD) yılanın farkında olduklarını söyledi. DPIRD"Lütfen hayvana yaklaşmayın. Bunu yapmak güvenliyse, bir fotoğraf çekin ve bizimle iletişime geçin, böylece yılanı tanımlayıp yakalamaya çalışalım" diyerek uyardı.