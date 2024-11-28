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Metro tünelinde ceset bulundu! Tüm seferler durduruldu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 15:17 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:27
Metro tünelinde ceset bulundu! Tüm seferler durduruldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeraltı metro hattındaki tünellerin birinde ceset bulundu. Yaşanan olay sonrası, federal polis seferleri durdurdu.

Belçika​'nın başkenti Brüksel​'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Şehrin yeraltı metro hattındaki tünellerin birinde ceset​ bulundu.

Belçika Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Brüksel metrosunun 2 ve 6 numaralı hatlarının geçtiği Porte de Namur ve Louise istasyonları arasında tünelin iç kesiminde bir ceset bulundu.

Metro tünelinde ceset bulundu! Tüm seferler durduruldu - 1. Resim

TÜM HAT BOYUNCA SEFERLER DURDURULDU

Cesetin bulunması üzerine, seferlerin tüm hat boyunca durdurulduğu belirtildi. Porte de Namur metro istasyonunun girişleri kapatılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eş zamanlı olarak Botanique istasyonunda teknik bir arıza yaşanması nedeniyle kent trafiği ciddi ölçüde aksadı. Seferlerin ne zaman başlatılacağına dair bir açıklama yapılmazken söz konusu cesetle ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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