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 | Berkay Alptekin

Meyve suyundan çıktı, herkesin midesi bulandı! Ne olduğu ise muamma

Avustralyalı genç kadın marketten aldığı meyve suyunun tamamını içtikten sonra dibinde tuhaf bir şey fark etti. Merakına yenik düşen Naomi adlı kadın, şişeyi keserek içine baktı. Gördükleri karşısında şoke oldu.

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Meyve suyundan çıktı, herkesin midesi bulandı! Ne olduğu ise muamma
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 13:46

Sağlıklı beslenmek için bir marketten aldığı meyve suyunu bitiren kadın şişenin dibinde mide bulandırıcı bir şey fark etti. Naomi, zincir marketten aldığı limon aromalı meyve suyunun sonuna geldiğinde gördüğü karşısında şaşkına döndü. Boş kabın içinde katı bir şeyin kaydığını hisseden Naomi, merakından şişeyi kesip açtı.

Görüntüden "tiksindiğini" ifade eden Naomi, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, kamerayı banyo lavabosuna çevirerek şişeden çıkan etli görünümlü bir kütleyi gösterdi.

Naomi, "Dürüst olmak gerekirse, özellikle ne olduğunu bilmemek hem benim hem de eşimin midesini bulandırdı." ifadelerine yer verdi.

Yahoo News'ın haberine göre, meyve suyunun son kullanma tarihinin Aralık ayına kadar olduğunu söyleyen kadın, şişeyi iki hafta içinde, yani altı haftalık kılavuza uygun olarak tükettiğini söyledi.

Meyve suyundan çıktı, herkesin midesi bulandı! Ne olduğu ise muamma

SÜMÜKSÜ LEKE AVUSTRALYALILARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede Avustralya'da gündem oldu. Bu sümüksü yumruyu görünler şoke olurken videonun altına çok sayıda yorum yapıldı.

Bir kullanıcı aynı şeyin iki gece önce de başına geldiğini, aynı meyve suyu şişesinde karşılaştığını dile getirdi.

Meyve suyundan çıktı, herkesin midesi bulandı! Ne olduğu ise muamma

'SCOBY' OLABİLİR

Birkaç kullanıcı videoya yaptıkları yorumda bunun bir 'SCOBY' (Bakteri ve Mayanın Simbiyotik Kültürü) olabileceğini ileri sürdü ve büyük ihtimalle haklı çıktılar.

Scoby'ler fermantasyon sırasında oluşur ve kalın, lastiksi, jöle benzeri bir görünüme sahip olabilir.

İğrenç görünseler de, genellikle zararlı değillerdir. Yine de bu, Naomi'nin öngörülebilir gelecekte meyve sularından uzak durmasını engellemedi.

Meyve suyundan çıktı, herkesin midesi bulandı! Ne olduğu ise muamma

ZİNCİR MARKET TUHAF BULGUYA CEVAP VERDİ

Naomi, soruşturma sürecinde olan market ile iletişim halinde olduğunu söyledi. Market sözcüsü yaptığı açıklamada meyve suyu şişelerini opak ambalajdan şeffaf ambalaja geçirdiklerini söyledi. Ancak bunun nedeni scoby'ler değil. Meyve suyu şişeleri zaten değişime uğradı ve bu da kartonları geri dönüştürülebilir hale getirecek.

Sözcü olayla ilgili, "Markette müşterilerimize her gün harika kalite ve değer sunmaktan gurur duyuyoruz. Bir ürün müşterilerimizin beklentilerini karşılamıyorsa, geri ödeme veya değiştirme sağlayabilmemiz için ürünü mağazaya getirmelerini teşvik ediyoruz. Market olarak ambalajlarımızdaki gereksiz ve sorunlu plastiği azaltmaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

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