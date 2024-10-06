Mezar soyguncusundan akılalmaz keşif! 11. yüzyıldan kalma üstelik altında tüneller de var

06 Ekim 2024 10:26 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 11:15

İtalya'nın Napoli şehrinde yasa dışı kazı sırasında ilginç bir keşif yaşandı. Mezar soyguncusu, 11. yüzyıldan kalma gömülü bir kilise buldu. Kimseye fark ettirmeden kazıya devam eden hırsız, sürekli kazı malzemelerinin çıkarılmasıyla yakayı ele verdi.

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İtalya'nın Napoli şehrinde varlığı bilinmeyen bir kilise, mezar soyguncusu sayesinde keşfedildi. Yer seviyesinin 8 metre altında, 11. yüzyıldan kalma kilise yasa dışı kazıyla ortaya çıktı. Kent merkezinde bir alandan sürekli olarak kazı malzemesi çıkarılması, İtalyan jandarması Carabinieri’nin kültürel mirasın korunmasından sorumlu birimini (TPC) harekete geçirdi.

'MEZAR SOYGUNCUSU' İÇİN SORUŞTURMA

Napoli Savcılığı, bölgeye baskın yapılmasına izin verdi ve yasa dışı kazı gün yüzüne çıktı. Bir iş insanı, kendisine ait giriş katındaki mülkte yasa dışı kazı yaptırmakla suçlandı. İtalyan medyasının 'mezar soyguncusu' olarak tanımladığı iş insanı, arkeolojik alanların gizli kazılması, yağmalanması ve tahrip edilmesiyle suçlandığını yazdı.

KİLİSEDE YOK YOK!

Yasa dışı yapılan kazıda, antik Roma ve Ortaçağ dönemlerine ait yaklaşık 10 bin parça seramik ele geçirildi. Ayrıca sikkeler, amforalar, yağ lambalarının da yer aldığı 453 parça hasarsız arkeolojik kalıntı bulundu.

İş insanının yasa dışı kazı ve olası işbirlikçileriyle beraber gizli bir şekilde eserleri çıkarıp çıkarılmadığı ise henüz bilinmiyor.

İtalya basını, kilise keşfinin tarihi ve kültürel açıdan olağanüstü önemli olduğunu vurguluyor. Kamu yayıncısı Rai, “türü ve korunma durumu bakımından bu gibi kiliselerin İtalya’da çok az bulunduğunu” belirtti.

TÜNELLER DE BULUNDU

18. yüzyıldan kalma, tarihi-sanatsal öneme sahip bir kültür varlığı olarak listelenen bir binanın temellerinde de başka kazılar için kullanılan yeraltı tünelleri bulundu.

Tespit edilen tüneller ve arkeolojik alanlar mühürlenerek Napoli Belediyesi’nin arkeoloji müfettişleri tarafından incelemeye alındı.