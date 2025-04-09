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 | Berkay Alptekin

Mezuniyet konuşmasını yaparken hayatını kaybetti! En mutlu gününde ölümü böyle kayda alındı

Hindistan’ın Dharashiv bölgesinde bulunan RG Shinde Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 20 yaşındaki son sınıf öğrencisi Varsha Kharat, veda konuşması sırasında bayılarak hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 16:57

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dharashiv bölgesinde yer alan RG Shinde Üniversitesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Üniversitede öğrenim gören 20 yaşındaki son sınıf öğrencisi Varsha Kharat, 5 Nisan 2025 tarihinde mezuniyet töreni sırasında kürsüdeyken bayılarak hayatını kaybetti.

Tören sırasında kürsüye çıkan Kharat, neşeli tavırlarıyla konuşmasını sürdürdüğü sırada aniden fenalaştı. Kürsüde yere yığılan genç kızın yardımına sahnedeki diğer öğrenciler koştu.

Okula yakın bir devlet hastanesine kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mezuniyet konuşmasını yaparken hayatını kaybetti! En mutlu gününde ölümü böyle kayda alındı

"7 YIL ÖNCE BYPASS AMELİYATI OLMUŞTU"

Hindistan merkezli Times of India'nın haberine göre, Varsha Kharat’ın amcası, yeğeninin daha önce kalple ilgili sağlık sorunları yaşadığını ve yaklaşık 7 yıl önce açık kalp ameliyatı (bypass) geçirdiğini belirtti.

Varsha’nın babası Dhanaji Kharat, bir ilçe konseyi okulunda öğretmenlik yapıyordu. Dhanaji Kharat, gazeteye verdiği demeçte, “Kalp ameliyatından sonra düzenli olarak ilaç kullanıyordu. Ancak Cuma günü üniversiteye yetişme telaşıyla günlük ilaç dozunu almayı unuttu” ifadelerini kullandı.

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