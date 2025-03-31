Miçotakis İsrail'e gitti Yunan muhalefeti ayağa kalktı! 'Katil devletle iş birliği yaptın'

Yunanistan ile İsrail arasında son dönemde gelişmeye başlayan politik ilişkiler dün yeni bir boyut kazandı. Gazze'de dünyanın gözü önünde yaşanan soykırıma aldırış etmeyen Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'i ziyaret ederek, mevkidaşı Binyamin Netanyahu'yu ziyaret etti. Bu gelişme Yunanistan'daki muhalefet partilerinin sert tepkisiyle karşılandı.

"SOYKIRIMI GÖZ ARDI ETTİ"

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yazılı bir açıklama yayımlayarak, Miçotakis'in İsrail ziyaretini "Ciddi eksikliklerin ve jeopolitik çıkmazın devamı olarak provokatif bir hareket" olarak nitelendirdi. Açıklamanın devamında, Miçotakis'in ateşkesin bozulduğu ve İsrail'in saldırılarının yeniden başladığı bir dönemde, bu ziyarette Gazze'deki soykırımı göz ardı ettiği yorumuna yer verildi.

"TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA DURMAKTADIR"

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise sertlik dozu çok daha yüksek bir bildiri yayımladı. Bildiride, utanç verici olarak tanımlanan görüşme için, "Miçotakis, katil devletle askeri işbirliğini derinleştirmek için katil Netanyahu ile görüştü" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni Sol Parti de yaptığı yazılı açıklamada, "Kiryakos Miçotakis, tarihin yanlış tarafında durmaktadır ve en karanlık sayfalara suç ortağı olmaktadır" denildi.