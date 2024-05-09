Miçotakis'in Türkiye ziyareti öncesi Yunan basınından yumuşak mesaj: Kriz yerine diyalog

09 May 2024 14:46 - Güncelleme : 09 May 2024 14:59

Yunan gazetesi inNewspaper'ın haberine göre, Atina yönetimi, Yunanistan ve Türkiye'nin görüşmelerinin haber değil "rutin" olacağı bir düzeye ulaşmak istiyor.

Atina Deklarasyonu ve açık iletişim kanalları konusunda ısrarcı olan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da bu doğrultuda hareket ediyor ve iki tarafı ilgilendiren konularda gerginliği yatıştırmak amacıyla diyaloğun kriz yerine daha tercih edilir olduğunu dile getiriyor.

Yunanistan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü İcra Direktörü Ino Afentouli, Miçotakis'in Ankara ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler, Meriç'teki olayların ve 2020'de "Oruç Reis" araştırma gemisinin ayrılışının damgasını vurduğu gerginlik döneminden daha iyi bir noktada. Bu sükunet, iki ülke liderlerinin özel görüşmelerinde, karşılıklı yarar sağlayacağına inandıkları bu iklimi destekleme konusunda mutabık kaldıklarını teyit etmektedir."

"Görüşmelerin içeriği hakkında yeterli bilgi bulunmadığından ve iki liderin 'gör ve yap' uygulamasını benimsediklerine inanmak saflık olacağından, gerginliğin iki ülke için faydalı olmadığı ve daha somut adımlara geçmeden önce bir sükunet dönemi olması gerektiği görüşünde birleştikleri sonucuna varmanın güvenli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye ziyareti çok faydalıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için karşılıklı ziyaretler alışkanlık haline getirilmelidir."

"İYİ BİR İKLİMİN TEK BAŞINA YETERLİ OLMADIĞI KESİN"

Ino Afendouli, "iyi bir iklimin tek başına yeterli olmadığı kesin" diyerek sözlerine devam etti:

"Ekonomi, turizm, çevre, siyasi koruma ve göç gibi karşılıklı yarar sağlayan alanlarda bile farklılıkların önemli ölçüde aşılması ve işbirliğinin geliştirilmesi için, anlaşma olmasa bile, en azından her ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bunlardan doğan haklar gibi temel gerçeklerin kabul edilmesi gerekir"

İŞBİRLİĞİNİN İŞE YARAYACAĞI ALANLAR VAR

Afendouli, "barış içinde bir arada yaşama kültürü oluşturabilecek işbirliği alanları var. Henüz o noktada değiliz ve arada temel bir fark var: Yunanistan statükocu bir ülke, Türkiye ise revizyonist. Eğer koşullar uygun olursa statükoyu yıkmaya çalışabilir. 'Türkiye yüzyılı' fikri geliştiriliyor ve Türkiye bunu sadece kendi imajını güçlendirmek için yapmıyor. Buna derinden inanıyor." ifadelerine yer verdi.