Miçotakis'ten dikkat çeken mesajlar: Türk-Yunan krizlerinden beslenenler var

26 May 2024 12:21 - Güncelleme : 26 May 2024 12:33

Yunan Savunma Bakanı'ndan Türkiye itirafı: Biz çok geride kaldık

Yunan Savunma Bakanı'ndan Türkiye itirafı: Biz çok geride kaldık

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 9 Haziran'da yapılacak olan Avrupa Birliği Parlamentosu seçimleri için şehir ziyaretleri kapsamında gittiği Agrinio'daki sözleriyle dikkat çekti. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Miçotakis, normalleşme sürecine dikkat çekti.

İki sene önce kendisinin ''Masaya gelin'' çağrısı yaptığını söyleyen Miçotakis, artık bu yola girildiğini fakat masada 'paket biz çözüm' olmadığını ifade etti. Yunanistan'ın adaların münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığı olduğu tezinden vazgeçmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Miçotakis, "Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlıkları unutmuyor, ancak bu sürekli parmağımız tetikte yaşamamız gerektiği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

TÜRK-YUNAN KRİZLERİNDEN BESLENENLER VAR''

Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de Türk-Yunan krizlerinden beslenen insanlar olduğunu belirten Miçotakis, Ankara ile yumuşamanın göç akışını azalttığını öne sürerek "politikalarımızın sonucunu bu eleştirmenlere sorun" diye konuştu.

Yunanistan'ın 10 ada için Türk vatandaşlara tanıdığı kapıda vize uygulamasının yerel ekonomiye olumlu katkısı olduğunu ifade eden Miçotakis, "Orta Doğu'da yangınlar varken ve Avrupa'nın kalbinde savaş tüm şiddetiyle sürerken komşumuzla bir çatışma mı yoksa bir arada yaşama girişimi mi tercih edersiniz?" diye sordu.

İKİ LİDER NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞECEK

Erdoğan ve Miçotakis, iki ülke arasındaki yumuşama süreci kapsamında son olarak 13 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelmişti. İkili Temmuz ayında NATO zirvesinde yine görüşecek.