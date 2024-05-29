Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı çıkışı: Türkiye'yi ilgilendirmez

29 May 2024 17:00 - Güncelleme : 29 May 2024 17:12

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin tepki gösterdiği Ege Denizi'nde deniz parkı projesi üzerine açıklamalarda bulundu. Action24 televizyon kanalına konuşan Miçotakis, "Bunlar bizim karasularımız içindeki deniz parkları. Bu konuda çok fazla anlamsız tartışma oldu. Bu konu Türkiye'yi ilgilendirmez. Eğer Türkiye kendi karasuları içerisinde kendi parklarını oluşturmak istiyorsa, bu beni ilgilendirmez" dedi.

Ankara ile Atina arasındaki Ege'de kıta sahanlığı anlaşmazlığına da değinen Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden bahsetti:

"Yunanistan için Ege'de 'gri bölgeler' yoktur. Ege'deki egemenlik meseleleri, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da söyledim. Lozan Antlaşması ile tanımlanmıştır... İlişkimiz zor ama samimi bir iletişim kodu bulduk.''

YUNANİSTAN'IN DENİZ PARKI PROJESİ

Yunanistan, Nisan ayında başkent Atina'da düzenlenen ve yaklaşık 120 ülkeden temsilcilerin katıldığı Okyanuslarımız Konferansı'nda iki yeni deniz parkı oluşturma planını duyurmuştu.

Parkların biyolojik çeşitliliği ve deniz ekosistemlerini korumak için oluşturulacağını söyleyen Mitsotakis 780 milyon euro değerindeki program çerçevesinde deniz dibinde trol avcılığının yasaklanacağını, plastik ve mikroplastik kirliliğiyle mücadele edileceğini ifade etmişti.

Yunanistan'ın planına göre 2026 yılından itibaren deniz koruma alanlarını gözetlemek için insansız hava araçları, uydular ve yapay zekanın kullanıldığı bir "bilimsel izleme ve gözetleme sistemi" devreye girecek.

DENİZ PARKI İLANINA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz. AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.