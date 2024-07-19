Microsoft çöktü! Dünya felç oldu! İşte küresel ağda çöken diğer sistemler

19 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:02

Microsoft'ta yaşanan ciddi sorunlar dünya genelinde bilgisayar sistemlerini çökertti. Büyük işletmeler, haber merkezleri, televizyon ağları hatta hastaneler kaosa sürüklendi.

KÜRESEL ÇAPTA KESİNTİYE UĞRAYANLAR

İngiltere merkezli haber kanalı Sky News de kesintiler nedeniyle sarsıldı ve yayını tamamen kesilerek izleyicileri büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Sky News'un bugün sabah kuşağında yayınlanan kahvaltı programı, bilgisayar ve televizyon ekranlarından silinirken, “kesinti” için özür dileyen bir açıklama yayınlandı.

İngiltere, ABD, Avustralya, Japonya, Almanya ve Yeni Zelanda'daki çeşitli Microsoft hizmetlerinin tümü son birkaç saat içinde teknik sorunlarla karşılaştı.

Bu sorunlar insanların Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimini etkiledi.

Siber güvenlik yazılım firması Crowdstrike, küresel kesintinin arkasındaki sorunun hatalı bir anti-viral güncelleme olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Firmanın Microsoft tarafından kendi sistemlerine yönelik çeşitli güncellemeleri idare etmek için kullanıldığı bildiriliyor. Microsoft olaydan itibaren şu ana kadar sorunlara karşı “hafifletici önlemler” aldığını duyurdu.

X üzerinden yapılan açıklamada, “Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor. Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Crowdstrike kendi web sitesinde yayınladığı bir yazıda şunları söyledi “Crowdstrike, Falcon Sensor ile ilgili Windows'ta çökme raporlarının farkındadır.”

Hala düzeltmek için “çalıştıklarını” ancak daha fazla aksamayı önlemek için eski sisteme geri döndüklerini söylüyorlar.

"CROWDSTRIKE KIYAMET GÜNÜ"

Siber araştırma şirketi Imperum'un kurucusu Senad Arun, yaşanan kaosu “Crowdstrike Kıyamet Günü” olarak tanımladı. Kesinti nedeniyle tüm American Airlines uçuşları durdurulduğu için Amerikalılar seyahat kaosuyla karşı karşıya kaldı.

Federal Havacılık İdaresi, havadaki uçuşların sorun çözülene kadar havada kalmaya devam edeceğini söyledi. Büyük havayolları United ve Delta operatörleri de hiçbir uçuşun kalkmayacağını söyledi.

Endişe verici raporlar ayrıca 911 acil durum hatlarının birkaç eyalette kapalı olduğunu söylüyor. İngilizler gün boyunca beklenen büyük seyahat aksaklıkları konusunda uyarıldı.

Ryanair, yolculara bir mesaj göndererek herhangi bir aksaklık ya da iptal durumunda en az 3 saat erken gelmeleri çağrısında bulundu.

Sorunların “Ryanair'in kontrolü dışında olan ve ağ üzerinde faaliyet gösteren tüm havayollarını etkileyen üçüncü taraf bir BT sorunundan” kaynaklandığını ileri sürdüler.

Ryanair'in Birleşik Krallık'taki merkezi olan Londra Stansted Havalimanı'nda bazı check-in işlemlerinin manuel olarak yapılması büyük gecikmelere neden oluyor.

Govia Thameslink Demiryolu (GTR) da yolculara “yaygın BT sorunları” nedeniyle aksama beklediklerini söyledi.

Southern, Thameslink, Gatwick Express ve Great Northern'ın ana şirketi sosyal medya üzerinden uyarı yayınladı. Gatwick Express, yolcuları önümüzdeki birkaç saat boyunca kısa süreli iptallere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Qantas, uçuşların durdurulması ve yolcuların karanlıkta kalması nedeniyle daha fazla seyahat sıkıntısından etkilendi.

Mumbai Havalimanı, IndiGo, Akasa ve SpiceJet uçuşları için check-in masalarının çalışmadığı bildirilen teknoloji sorunlarının son kurbanı oldu.

BANKALAR FELÇ OLDU

Binlerce kişinin de kesinti nedeniyle bankalarına giriş yapamadığı bildirildi. Avustralya'daki bankaların çevrimiçi hizmetleri ve işlemleri, Beyond Bank Australia'nın “aralıklı sorunlar yaşadığını” söylemesiyle etkilendi.

Müşterilerin kartlarını kullanırken ve çevrimiçi hesaplarına erişirken sorun yaşayabilecekleri uyarısında bulundular. Endişe verici raporlara göre Londra Menkul Kıymetler Borsası da etkilenmiş durumda.

Ölümün Mavi Ekranı (BSOD) olarak adlandırılan hatalar, Microsoft kullanıcıları için dünyanın dört bir yanındaki dizüstü bilgisayar ve bilgisayar ekranlarında ortaya çıktı.

Mavi ekran, dizüstü bilgisayarları ve bilgisayarları aniden kapanmaya ve yeniden başlamaya zorlamaktadır.

Ancak kullanıcılar bu ekranı arka arkaya birkaç kez aldıklarını ve bilgisayarlarını tamamen kapattıklarını söylüyorlar.

Self-servis ekranlarının Avustralya'daki Woolworths ve Coles gibi mağazalarda da BSOD'u gösterdiği bildiriliyor.