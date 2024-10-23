Microsoft kurucusu Bill Gates, Kamala Harris - Donald Trump yarışında tarafını seçti

23 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:36

2024 ABD başkanlık seçimleri, Donald Trump ile Kamala Harris arasında devam ediyor. Anketlere göre Donald Trump'ın önde götürdüğü başkanlık yarışında teknoloji liderleri de taraflarını belli ediyor. Elon Musk'ın ardından Microsoft kurucusu Bill Gates de tarafını belli etti.

ABD​'de yaklaşan 2024​ başkanlık seçimleri giderek daha da çekişmeli hale gelirken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates​'in Kamala Harris​'e 50 milyon dolarlık bağış yaptığı iddia edildi. Bu hamle, Trump'ın anketlerde tekrar yükselişe geçtiği bir dönemde dikkat çekti.

BİLL GATES, KAMALA HARRİS İÇİN DESTEK AÇIKLADI

The New York Times'ın haberine göre, Gates uzun yıllar siyasetten uzak durmuş biri olarak bilinse de, bu kez Harris'i destekleyen bir vakfa 50 milyon dolar bağışta bulundu. Gates, bu iddialar hakkında net bir açıklama yapmasa da, "Bu seçim diğerlerinden farklı" şeklinde konuştu.

Bill Gates'in, eski başkan Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ve aile planlaması ile küresel sağlık programlarındaki olası kesintilere dair endişeleri olduğu belirtiliyor. Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda bu programların zarar göreceği düşünülüyor.

TRUMP'IN ANKETLERDE YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Son dönemde Harris'in seçimleri kazanma ihtimaline dair endişeler artarken, özellikle kripto para tahmin platformu Polymarket verilerine göre Trump'ın kazanma olasılığı %64'e yükseldi. PredictIt gibi diğer tahmin platformları da Trump'ın zaferini öngörüyor. Milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller da Bloomberg'e yaptığı açıklamada, piyasa uzmanlarının Trump'ın kazanacağına inandığını söyledi.

Druckenmiller, Trump destekçilerinin Kongre seçimlerinde de aynı çizgide oy kullanacaklarını belirtti ve Cumhuriyetçilerin bu seçimde güçlü bir galibiyet elde edeceğini savundu.

KAMALA HARRİS'İN ARKASINDA GÜÇLÜ İSİMLER

Harris'e destek verenler arasında başka büyük isimler de bulunuyor. Bill Gates'in eski eşi ve hayırsever Melinda French Gates, Temmuz ayında Harris'i açıkça desteklediğini duyurmuştu. Stephen Colbert'in sunduğu The Late Show programında konuşan French Gates, "Kamala'yı desteklemekten mutluyum. Onunla daha önce çalıştım, topluma ne gerektiğini biliyor ve kampanyasında bu konuları dile getiriyor" demişti.

Ayrıca, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un eşi Laurene Powell Jobs da Harris'in yakın arkadaşlarından biri olarak kampanyasına büyük bir bağış yaptı. Powell Jobs'un uzun zamandır Harris'e olan desteği biliniyor.