Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Doktorlar gözlerine inanamadı

Asya ülkesi Vietnam'ın Phu Thọ eyaletinde bir garip olay yaşandı. İsmi açıklanmayan 50 yaşındaki bir hasta şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkik ve taramalar sonrası doktorlar gördüklerine inanamadı.

Vietnam'ın Phu Thọ eyaletinde yaşayan ve ismi açıklanmayan 50 yaşındaki bir hasta, mide ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve idrarda kan şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Genel cerrahların yaptığı tekik ve taramalar sonrası hastanın mesanesinde taş tespit edildi. Hastanın mesanesindeki taşların boyutunun 10x7.5 cm ve ağırlığının ise tam 300 gram olduğu ifade edildi.

ZORLAYICI AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Dr. Hoang Ngoc Son, ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ve oldukça zor olduğunu söyledi. Son, hastanın 10 yıl önce mesanesinde taş olduğunun farkında olduğunu ancak tam boyutunu bilmediğini söyledi.

Son, herkesin yılda bir kez sağlık kontrolünden geçmesini önerirken her gün su içmeyi tavsiye etti. Mesanede oluşabilecek taşlar için doktor aynı zamanda dengeli bir diyet uygulanmasını, kalsiyum veya oksalat içeriği yüksek besinlerden kaçınılmasını önerdi.