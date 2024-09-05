Midesinde yok yok! Karın ağrısıyla gittiği hastanede doktorları şoke etti

05 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:04

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki bir gencin midesinden çıkanlar doktorları şoke etti. Şiddetli mide ağrısıyla hastaneye gelen gencin, psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinin Doğu Champaran bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki bir genç şiddetli mide ağrısı sonrası hastaneye başvurdu. Röntgeni çekilen gencin midesinden çıkanlar doktorları şoke etti. Midesinden anahtarlık, küçük bir bıçak ve tırnak makası gibi çeşitli metal nesneler çıktı.

Özel bir hastaneye yerleştirilen genç, Pazar günü nesnelerin çıkarılması için bir ameliyat geçirdi.

"PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRÜYORDU"

Ameliyatı yöneten Dr. Amit Kumar, yaşananları şöyle anlattı:

"Genç, psikiyatrik tedavi görüyordu. Röntgen raporları midesinde metal nesnelerin varlığını ortaya çıkardı."

"İlk olarak ameliyat sırasında bir anahtarlık çıkarıldı. Daha sonra iki anahtar, 10 cm uzunluğunda bir bıçak ve iki tırnak makası midesinden çıkardık. Gence sorduğumuzda, son zamanlarda metal nesneleri yutmaya başladığını söyledi. Şu anda genç iyi durumda ve durumu iyileşiyor"

YAKINDA TABURCU OLACAK

Dr. Kumar, gencin bazı ruhsal sağlık sorunları olduğunu ve bu nedenle ilaç kullandığını belirtti. Hastanın yakında taburcu edileceğini de sözlerine ekledi.

Bu vaka, ruh sağlığı sorunlarının fiziksel sağlığı nasıl etkileyebileceğini gösteren ilginç bir örnek olarak tıp literatürüne geçti. Aynı zamanda, zihinsel sağlık hizmetlerinin önemini ve erken teşhisin değerini bir kez daha vurguladı.