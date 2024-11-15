Mike Tyson, Jake Paul'a tokat attı! Dünyanın beklediği boks maçı öncesi ortalık karıştı

15 Kasım 2024 11:07 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:41

Dünya dört bir yanından boks severler, eski şampiyon Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşmayı iple çekiyor. Milyonların gözünü diktiği boks tarihinin en pahalı maçında kimin galip geleceği konuşulurken, maç öncesi ortalık karıştı. Tyson, Cuma gecesi düzenlenen dövüş öncesi son karşılaşmada Paul'a tokat attı.

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Eski ağır sıklet şampiyonu ve boks​ efsanesi Mike Tyson​, 2005 yılında kariyerine son verdi. 15 yıl aradan sonra son kez 2020 yılında ringe çıkan Tyson, tarihinde 56 maçtan 50'sini kazandı.

Boks kariyeri boyunca üst üste 44 nakavt ile adını adeta tarihe yazdıran Mike Tyson, 2018 yılında dövüş kariyerine adım atan Jake Paul​ ile karşı karşıya gelecek. Bugüne dek ringde 11 maçın 10'unda galip gelen Paul, 16 Kasım'da Tyson ile kozlarını paylaşmak için ringe çıkacak.

ANA ETKİNLİK ÖNCESİ 3 MÜSABAKA DÜZENLENECEK

ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde yer alan 80 bin kişilik AT&T Stadyumu'nda 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olan Mike Tyson ve Jake Paul maçı için hazırlıklar tamamlandı.

Gecenin ana etkinliği Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması olsa da öncesinde 3 müsabaka daha düzenlenecek. AT&T Stadyumu'ndan canlı olarak yayınlanacak karşılaşmalar ise şöyle:

Süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes,

Yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos

Süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano

Boks tarihinin en pahalı biletleriyle dünyanın ilgisini çeken maç öncesi törensel bir şekilde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Mike Tyson ve Jake Paul tartıya çıktı. Paul tartıda 102.6 kilo olarak ölçülürken, Mike Tyson 103.6 olarak ölçüldü.

"ONU ÖLDÜRECEĞİM"

Ancak tartıya çıktıktan sonra Paul'un Tyson'a doğru yaklaşması ve ayağına basması sahnede gerilime neden oldu. Eski ağır sıklet kralı Mike Tyson, Jake Paul'a sağ eliyle tokat attı.

İkiliyi güvenlik görevlileri ayırırken, sunucu Ariel Helwani'nin Tyson'a soru sormaya çalıştığı anlarda ise Tyson'dan gelen tek yanıt "Bitti" oldu.

Videoya daha detaylı bakıldığında Paul'un Tyson'ın ayağına bastığı net bir şekilde görülüyorken, Jake Paul yediği tokatın ardından, "Artık kişisel. Tyson bana vurdu ve bir o... gibi kaçtı. Onu öldüreceğim." sözleri bir hayli dikkat çekti.