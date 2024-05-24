Mike Tyson ve Jake Paul ringi sallayacak: Tarihi karşılaşmada geri sayım başladı

24 May 2024 10:20 - Güncelleme : 24 May 2024 10:22

Efsane boksör Mike Tyson ile Jake Paul'un karşılaşacağı, boks tutkunlarının heyecanla beklediği müsabakada geri sayım başladı. 20 Temmuz 2024 tarihinde ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda yapılacak maç, zannedilenin aksine gösteri amaçlı değil, profesyonel olacak yani iki boksörün de siciline işlenecek.

MIKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI KURALLARI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, yetkililer maçın kurallarını belirledi:

Müsabaka resmi olarak onaylanmış profesyonel bir dövüştür.

Sonuçlar resmi kayıtlara geçecek.

Nakavtlara izin verilecek.

Dövüş 2 dakikalık 8 turdan oluşacak.

Dövüşçüler 10 ozluk eldiven giyecek.

NETFLIX, YAYINLAMAK İÇİN SERVET DÖKTÜ

Tarihi karşılaşma için nefesler tutuldu. Heyecanla beklenen Mike Tyson vs. Jake Paul dövüşünü Netflix, canlı yayınlayacak. İngiliz The Mirror Gazetesi, özel haberinde dijital platform devinin yayın hakkı için 40 milyar dolar ödediğini iddia etti.

BİLETLER KARABORSAYA DÜŞTÜ

Forbes'in haberine göre biletler, internette satışa çıktığında 121 bin kişi aynı anda giriş yaparak bilet satın aldı. En ucuz koltuk 144 dolardı, şimdi ise karaborsada 60 bin dolara satılıyor. Diğer ucuz biletlerin fiyatları da 156 dolardı. İkinci el bilet sitelerinde bu sıra için 9 bin dolar isteniyor. Koltukların dışında salonda 20 bin kişilik ayakta durma alanı bulunuyor. O bölümün biletleri daha satışa çıkmadı.

Bilet bulamayan veya bulup da parası yetmeyen kişiler, tarihinde ilk kez bir spor müsabakasını canlı yayınlayacak olan Netflix'ten iki boksörün karşılaşmasına tanıklık edebilecek.

YAKINDAN İZLEMENİN BEDELİ 2 MİLYON DOLAR

Most Valuable Productions adlı şirket, 2 milyon dolar değerinde "MVP Deneyimi" adlı paket satışa çıkardı. Şimdiden satılan paketin özellikleri şöyle:

Ringin hemen kenarındaki 2 koltuk

Birinci sıradan 4 koltuk

İkinci sıradan 4 koltuk

Güvenlik, soyunma odasında fotoğraf, boksörlerin imzalı eldivenleri

En yakın otelin çatı süiti ve 4 odasında iki gece konaklama

MIKE TYSON KİMDİR?

Tam adı Michael Gerard Tyson olan Mike Tyson, 30 Haziran 1966'da dünyaya gelen Amerikalı eski profesyonel boksör olup, 1985'ten 2005'e kadar süren kariyeri boyunca dünya ağır siklet boks şampiyonu olarak tanındı.

20 yaşında tarihin en genç ağır siklet şampiyonu oldu ve WBC, WBA ve IBF kemerlerini aynı anda elinde bulunduran ilk boksör olarak dikkat çeken Tyson, güçlü yumrukları, agresif dövüş stili ve ringdeki hızıyla tanınmakta.

JAKE PAUL KİMDİR?

Jake Paul, 17 Ocak 1997 doğumlu olup, aslen sosyal medya fenomeni olarak biliniyor. Hem YouTuber ve aktör hem de profesyonel boksör olan Paul, ilk olarak Vine'da yüklediği videolarla popülerlik kazanmıştı ve daha sonra YouTube'da geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Katıldığı 10 dövüşten 9'unu kazanan Paul, tek yenilgisini 2023 Şubat ayında Tommy Fury'ye karşı yaşamıştı.