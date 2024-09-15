Mıknatıslı avda oltaya takıldı, görenler şaştı kaldı

15 Eylül 2024 15:50 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 16:12

İngiltere'de çocuklarıyla beraber mıknatıs avı yapan bir anne, oltasına takılan silahla şaşkına döndü. Yetkililer, silahın 130 yıldır suda olduğunu tespit ettiler. Polis, silahı incelemeye aldı.

İngiltere'deki Medway Nehri'nde gezi yapan bir aile, unutulmaz bir gün yaşadı. 3 çocuk annesi kadın, çocuklarıyla beraber nehir kenarında mıknatıs avına başladı. Mıknatısı suya daldırmasının ardından ürkütücü bir pas bloğu oltaya takıldı. 43 yaşındaki kadın, oltayı çektiğinde ise tam olarak ne olduğu anlaşılamayan bir nesne su yüzüne çıktı.

130 YILLIK SİLAH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Çevredeki diğer balıkçılar, pası gidermek için, nesneyi gazlı bir içecekte bekletmesini tavsiye ettiler ve 130 yıllık silah gün yüzüne çıktı. Silahı tarif eden Nikki, "Bu bir tetikli tabanca ve yaklaşık 130 yıllık. Başkalarının bunları bulduğunu ve sosyal medyada insanların bunları satın aldığını duyuyorsunuz." dedi.

POLİS İNCELEMEYE ALDI

Şaşkınlığını dile getiren anne ise ''Bir milyon yıl geçse bile böyle bir şey bulabileceğimizi hiç düşünmemiştik'' dedi. Silah, polise teslim edildi ve detaylı bir inceleme yapılacağı belirtildi.