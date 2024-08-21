Mikrodalga fırınlarla ilgili şoke edici gerçek! Bildiklerinizi unutun

21 Ağustos 2024 12:27 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:27

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İspanya'daki Valencia Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi günümüzde neredeyse her evde veya ofiste bulunan ve çok kısa sürede yiyecekleri ısıtmaya yarayan mikrodalga fırınlarla ilgili ezberleri bozan bir çalışmaya imza attı.

El Pais'te yer alan habere göre söz konusu bilim ekibi, mikrodalga fırınların içinde, nükleer santraller gibi en zorlu ortamlarda dahi hayatta kalabilen ve gelişebilen, "ekstremofil" organizmalar olarak bilinen ultra dirençli bakteri türlerinin bulunduğunu doğruladı.

İÇLERİ MİKROP VE BAKTERİLERLE DOLU

Araştırma mikrodalga fırınların, yaydıkları radyasyonla ısıttığı bakterileri tamamen öldürdüğü yönündeki yaygın inanışı yıktı.

1945'te icat edilen ve 1970'lerin sonunda popüler hale gelen mikrodalga fırın, onlarca yıldır bakteri barındırmayan bir yer olarak kabul ediliyordu. Bu inancı test etmek için biyoloji doktorası dra bulunhan ziraat mühendisi Manuel Porcar ve ekibi, 30 fırından örnekler aldı.

Evler, şirketler, üniversitelerden alınan 10'er cihazı inceleyen ekibin cihazlarda onlarca çeşit mikroorganizmaya rastladı. Bulunan mikroplar çalışılan ortama bağlı olarak değişiyordu.

"MİKRODALGA FIRINLAR STERİL DEĞİL"

Laboratuvardaki en temiz fırınlarda tipik mutfak bakterileri yoktu ancak nükleer santrallerdeki gibi büyük miktarlarda bile onu destekleyen "deinococcus" gibi radyasyona özellikle uyum sağlayan bazı çevresel bakteriler bulundu .

Evsel kullanıma yönelik olanlarda, "protobacteria", "firmicutes", "actinobacteria" ve "bacteroidetes" cinslerine ait gibi tipik olarak insan derisinde bulunan bakterilere rastlandı.

Ofislerde kullanılan mikrodalga fırınlarda ise gıdayla ilişkilendirilen bakteriler çoğunluktaydı: Porcar, "Evdekine kıyasla abartılı kullanım göz önüne alındığında, mikrodalgalarda bu mikroorganizmaların daha fazla olduğu açıkça görülüyor" ifadaelerini kullandı.

Araştırma raporunun sonuç kısmında ise "Düşünüldüğünün aksine mikrodalga, mikroorganizmaların bir düğmeye basılarak ortadan kaybolduğu steril bir yaşam alanı değildir. Yaydıkları ısının yıkıcı bir etkisi yok” ifadelerine yer verildi.

BULAŞIK MAKİNELERİ VE KAHVE MAKİNELERİNİ DE ARAŞTIRDILAR

Manuel Porcar, daha önce meslektaşlarıyla birlikte, sakızdaki bakteriler gibi egzotik ve az çalışılmış alanların mikrobiyal topluluklarını inceleyen bir ekip oluşturmuştu ve bu araştırmasıyla Nobel Ödülü kazanmıştı.

Bilim ekibinin önceki araştırmalarında bulaşık makineleri ve kahve makinelerini de analiz etmiş ve bu cihazlardda da çok sayıda mikroorganizmanın varlığını doğrulamıştı. Mikrodalga fırın mikrobiyomu ise ilk kez araştırıma konusu oldu.

MİKRODALGA TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Çalışma, mikrodalgaların kullanımı konusunda alarm vermeye çalışmıyor ancak bizi bu cihazların mikropsuz olduğu fikrini yeniden düşünmeye davet ediyor. Araştırmacılar bakteri oluşumunu en aza indirmek için mikrodalga fırınların düzenli olarak temizlenmesini önermektedir.

Porcar, "Bir cephaneliğe ihtiyacınız yok. geleneksel mutfak temizlik ürünleriyle düzenli temizlik yapmak fazlasıyla yeterli" diyor.