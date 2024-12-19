Milletvekili parlamentoda meslektaşlarına kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralı var
Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da parlamento binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı gerçekleştiren bir milletvekili, parlamentodaki iki meslektaşını vurdu. Milletvekillerinden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.
Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da parlamento binası yakınlarında ateş açıldı. Abhazya İçişleri Bakanlığı'na göre, silahlı saldırı sonucu 2 milletvekili yaralandı.
Bakanlık, bir milletvekilinin parlamentoya gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu iki meslektaşını yaraladığını ve birinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklamada, "Abhazya parlamentosunda meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki milletvekili yaralandı. Çatışma milletvekilleri Adgur Kharazia, Kan Kvarchia ve Vakhtang Golandzia arasında gerçekleşti. Kharazia birkaç el ateş etti, Kvarçia ve Golandzia yaralandı" ifadelerine yer verildi.
BİR ÖLÜ, BİR YARALI
Saldırıdan kısa bir süre sonra Vakhtang Golandzia'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Golandzija öldü, başından yaralanmıştı, Kvarçiya'nın hayati tehlikesi yok, omzundan yaralandı" ifadeleri kullanıldı.
Silahlı saldırgan Adgur Kharazia'nın olay yerinden kaçtığı ifade edildi.