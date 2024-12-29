Milli İstihbarat Akademisinden dikkat çeken Türkiye-ABD raporu: Suriye’deki değişim diyaloğu artırır 

29 Aralık 2024 06:39 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 06:41

Millî İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından “ABD’nin Suriye Politikası ve Türkiye” başlıklı bir makale yayınlandı. Raporda, Suriye’deki değişimin iki ülke arasında diyaloğu artırabileceğine dikkat çekildi.

Suriye, domino etkisi yapacak! Orta Doğu’daki bütün denklemler ters yüz oldu

Suriye, domino etkisi yapacak! Orta Doğu’daki bütün denklemler ters yüz oldu

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz’ın kaleme alınan görüş yazısında Suriye’deki değişimin, Türkiye-ABD arasındaki diyaloğu artırma potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi.

Korkmaz, analizinde “Ankara’nın, Suriye’de denge tutucu bir aktör olarak ortaya çıkması ve Suriye’deki siyasal süreci desteklemiş bir aktör olarak Suriye’nin geleceğinde siyasal bir stratejik derinliğe sahip olması, önümüzdeki sürecin muhtemel senaryoları olarak öne çıkmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Vişne Korkmaz, ABD’nin Suriye stratejisinin temelini oluşturan etmenler arasında sayılan İsrail’in güvenliği ve rakiplerinin sınırlanması hedeflerinin başarısının, büyük oranda Türkiye ile koordinasyon ve diyaloğun seyrine bağlı olduğunu vurguladı.

ABD’nin, hem Suriye’deki siyasal sürecin ve dengelerinin istikrarı, hem de Gazze barışı için Türkiye ile iş birliği geliştirmeyi bir fırsat olarak görebileceğini belirten Korkmaz “PYD’yi terk etme konusunda ise Washington, maliyet kendi adına çok yükselmedikçe, Suriye’nin kuzeyinde PYD’nin alanının daralmasını kabul edebilir. Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin derinliğini; Suriye’deki pazarlıkların süresi, dâhil olan aktörlerin talepleri ve Ankara’nın ihtiyaçları kadar Ankara’ya verilecek güvenlik teminatlarının ciddiyeti de belirleyecektir. Ancak Tel Rıfat ve Menbiç’in terörden temizlenmiş olması, Ankara’nın pazarlık gücünü artırmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.