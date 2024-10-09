Milton, Florida'ya doğrudan çarpacak! Hazırlıklar film sahnesini aratmıyor: Kalmayı tercih ederseniz öleceksiniz

09 Ekim 2024 09:40 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:41

ABD'nin en büyük korkusu Milton Kasırgası saatte 257 km'lik hızla esen rüzgarlarla Florida'ya doğru hızla ilerliyor. Florida eyaletinin Tampa şehri belediye başkanı bölge sakinlerini şehrin dışına çıkmaları konusunda uyarırken "eğer kalırsanız, öleceksiniz" uyarısında bulundu. Yapılan hazırlıklar ise film sahnelerini aratmıyor.

Florida kasırgası nedeniyle en az 26 milyon tehlikede! Savaşı anımsatan görüntüler ortaya çıktı: Milton kaçışı başladı

Florida kasırgası nedeniyle en az 26 milyon tehlikede! Savaşı anımsatan görüntüler ortaya çıktı: Milton kaçışı başladı

ABD'nin Florida​ eyaletinde yer alan Tampa şehrinin belediye başkanı, 5,5 milyon kişiye Milton Kasırgası'nın karaya ulaşmasına saatler kala şehirde kalanların öleceği uyarısında bulundu. Milton şu anda Tampa'nın 651 km güneybatısında ve çarşamba gecesi körfezi geçerek şehrin hemen güneyinde karaya çıkması bekleniyor.

Fırtınanın yaklaşık 5 metreye kadar dalgalara yol açması, evlerin tamamını su altında bırakması ve içeride kalmaya çalışan herkesi yutması bekleniyor. Daha iki hafta önce Helene Kasırgası vurduğunda Punta Gorda sahil kasabasının sokaklarında boğa köpekbalıkları yüzüyordu.

ŞEHİR ÖLÜ HALE GELDİ

Eyaletin orta kesimlerinde 5,5 milyon kişi zorunlu ya da gönüllü tahliye emirlerinden etkilendi. Tahliye emirleri şehri adeta ölü hale getirdi. Okullar kapandı, işyerleri kapandı ve bölge sakinleri evlerini kapatarak şehri terk etmeye başladı.

ABD Başkanı Joe Biden​ batı kıyısında yaşayanları evlerinde kalmalarının “bir ölüm kalım meselesi” olduğu konusunda uyardı. Biden yaptığı açıklamada, "Bu, Florida'yı yüzyıldan fazla bir süredir vuran en kötü fırtına olabilir. Umarım öyle olmaz ama şu anda öyle görünüyor." ifadelerine yer verdi.

Yerel politikacılara hava olayına hazırlanmaları ve başa çıkmaları için “istedikleri her şeyin” verileceğini de sözlerine ekledi. ABD merkezli NBC News'e göre Biden, fırtınanın karaya ulaşmasından önce bir yurtdışı gezisini iptal etti.

"KIYIYA ULAŞTIĞINDA SON DERECE TEHLİKELİ OLACAK"

Fırtına, günün erken saatlerinde Kategori 4'e düşürüldükten saatler sonra salı günü tekrar Kategori 5 kasırgaya yükseltildi. Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), rüzgarlardan etkilenen alanın karaya ulaşana kadar iki katına çıkabileceğini söyledi. Yetkililer, "Kıyıya ulaştığında son derece tehlikeli bir kasırga olacak” açıklamasında bulundu.

NHC, Milton'un saatte 257 km hızla sürekli rüzgarlara sahip olduğunu ve rüzgarların şu anda merkezinden 225 km uzakta hissedilebileceğini söyledi.

FLORİDA İÇİN 20 MİLYON YEMEK VE 40 MİLYON SU HAZIR

ABD hükümetinin Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Florida çevresinde konuşlandırılmak üzere 20 milyon öğün yemek ve 40 milyon litre suyun hazır olduğunu açıkladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre fırtına, mevcut rotasında devam ederse Tampa bölgesini 100 yıldan uzun bir süredir etkileyen en kötü fırtına olacak.

En fazla risk altında olan bölgelerin; Jacksonville, Orlando, Tampa ve Fort Myers olduğu açıklandı. Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, kentin yaklaşık 400.000 sakinini acilen tahliye etmeleri konusunda uyardı.

"EĞER KALIRSANIZ, ÖLECEKSİNİZ"

Belediye başkanı verdiği bir demeçte, "Hiç dramatize etmeden şunu söyleyebilirim: Eğer bu tahliye bölgelerinden birinde kalmayı tercih ederseniz, öleceksiniz. Bu hayatımda hiç görmediğim bir şey ve Tampa Bay bölgesinde doğup büyüyen herkes bunu daha önce hiç görmedi." ifadelerini kullandı.

Tampa Körfezi bölgesindeki yetkililer Milton Kasırgası'nın gelişi öncesinde su kaynaklarını kapatacaklarını açıkladılar. Florida Valisi Ron DeSantis kasırgayı "vahşi" olarak tanımladı ve hasarın "gerçekten önemli" olacağı konusunda uyardı. Orlando meteoroloji uzmanı Noah Bergren fırtınayı "astronomik" olarak tanımladı.

STADYUMA YATAKLAR KURULDU

ABD'nin Florida eyaletinin St. Petersburg kentinde bulunan ve 25 bin kişilik bir beyzbol stadyumu olan Tropicana Field Stadyumu'na fırtınanın vurduğu sırada yardıma ihtiyaç duyan sakinler için barınak ve yataklar kuruldu.