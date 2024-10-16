Milton Kasırgası'yla ortadan kayboldu! 9 yaşındaki çocuk köpek sayesinde 10 gün sonra böyle bulundu

16 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:42

ABD'yi etkisi altına alan Milton Kasırgası sırasında Meksika'nın güneyindeki Paliza'da kaybolan 9 yaşındaki Joel del Carmen Acosta Orama kayıplara karıştı. Küçük çocuk, 10 günün ardından sağ olarak bulundu.

Milton Kasırgası​ ülkeyi etkisi altına almadan hemen önce ormanda köpeklerle oynayan 9 yaşındaki Joel del Carmen Acosta Orama 10 gün önce kayıplara karıştı. Yetkililer acil olarak arama kurtarma çalışmaları başlattı. Küçük çocuk ile köpeğine ait olduğunu düşünülen ayak ve pati izleri bulundu. Fakat kasırgayla beraber var olan başka izlerin silinebileceği endişesi korkuya neden oldu.

ORMAN​ TİMSAHLARLA VE YILANLARLA DOLU

Ormanın timsahlarla ve zehirli sürüngenlerle de dolu olması nedeniyle endişeler artarken köpeklerden biri eve döndü. Köpeğin izleri sayesinde Orama'ya kadar takip yapılabildi. 10 günün ardından küçük çocuk bulunabildi.

10 GÜN BOYUNCA HAYATTA KALMAYI BAŞARDI

10 gün boyunca ormanda nasıl hayatta kaldığı sorulan küçük çocuk, ''geceleri yıldızları takip ettiğini ve su birikintilerinden ve derelerden su içtiğini'' söyledi.

Polis sözcüsü Rafael Miranda Ortiz, ''Orama, kasırganın ortasında evini terk etti, hayatta kalması çok şaşırtıcı. Artık önüne çıkan her türlü zorlukla yüzleşebilecek'' dedi.

Orama'yı ararken ormanda yaklaşık 50 kilometre yürüyen kurtarma ekipleri, çocuğun şiddetli su kaybı ve yetersiz beslenmeden olumsuz etkilendiğini söyledi. Ekipler, Orama'nın yeşil bir tişört ve şortla yalınayak ayakta güçsüz bir şekilde durduğunu gösterdi.