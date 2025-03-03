Milyarlarca dolar harcanan akıllı şehir bomboş kaldı! Herkes bir sebepten orada yaşamak istemiyor

Çin'deki aşırı nüfusa çözüm için inşa edilen 85 milyar dolarlık (yaklaşık 3.1 trilyon TL) akıllı şehir bomboş kaldı. Gençler, bu şehre taşınmayı tercih etmedi, sebeplerini de açıkladılar.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2017 yılında artan nüfusa karşı bir akıllı şehir projesi başlattı. Gençlerin yaşayabileceği akıllı bir şehir insaşı için 85 milyar dolar yani yaklaşık 3,1 milyar TL harcandı. Fakat şehre taşınan olmadı. Başkent Pekin'in 110 kilometre uzağında olan bu akıllı şehir bomboş kaldı.

SOSYAL HAYAT SIFIR

Şehirde devlet destekli şirketler, bilimsel araştırma enstitüleri gibi iş olanaklarını sunulacak fakat kimse bu şehirde çalışmak istemiyor. Gençler, buraya taşınmaya sıcak bakmıyor. Sebebi ise şehrin canlı bir sosyal hayatı olmaması. Uzun mesai saatlerine alışkın olsalar da Çinli gençler için sosyal hayat oldukça önemli. Bu yüzden şehir akıllı olsa da gençleri çekmeyi başaramıyor.

SÜREKLİ FAZLA MESAİ YAPILIYOR

İşvereninin kendisi Xiong'an'a gönderdiğini söyleyen bir kadın, buradaki yaşamını "sıkıcı" olarak tanımladı ve şunları söyledi:

"Gençler sürekli fazla mesai yapıyor ve eğlenmek ya da sosyalleşmek için fazla fırsat yok. Sevgili bulmak istiyorsanız, arkadaşlarınızın sizi birileriyle tanıştırmasını ummaktan başka çareniz yok."

AKILALMAZ FÜTÜRİSTİK BİR ŞEHİR

Xiong'an, Çin Devlet Başkanı'nın "miras şehir" vizyonu çerçevesinde; yeşil, akıllı ve inovatif bir altyapı ile planlandı. 85 milyar dolarlık yatırım; ulaşım ağları, yenilenebilir enerji sistemleri ve gelişmiş dijital bağlantılar gibi projelere ayrıldı.

Şehrin en dikkat çekici yapılarından biri 2020 yılında tamamlanan devasa tren garı. 13 peron ve 23 ray hattına sahip olan 475.200 metrekarelik bir alanı kaplayan bu istasyon, büyüklüğüyle hayranlık uyandırıyor. Ancak beklenen insan akışı henüz gerçekleşmediği için neredeyse ürkütücü bir sessizlik içinde.

Fütüristik gökdelenler ve yüksek katlı konutlarla dolu şehir, modern bir altyapıya sahip olsa da sokakları bomboş. Bazı bölgelerde inşaat çalışmaları devam ediyor ve mega projenin 2035 yılında tamamen bitirilmesi planlanıyor.