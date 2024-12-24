Milyon dolarlık suikast girişiminin detayları gün yüzüne çıktı! Tetikçilerin peşinde Interpol var

24 Aralık 2024 15:35 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:49

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e yakınlığıyla bilinen Komil Allamjonov'a yönelik suikast girişimine dair ayrıntılar ortaya çıktı. Suikast için tutulan ekibe 1,5 milyon dolar teklif edildiği, tetikçilerin Çeçen asıllı Rus vatandaşı olduğu açıklandı.

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Özbekistan'da 26 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikası Departmanı'nın eski başkanı ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eski basın sekreteri Komil Allamjonov'a gerçekleştirilen suikast girişiminin detayları gün yüzüne çıktı.

1,5 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Yetkililer, suikastla bağlantılı Çeçen asıllı Rusya vatandaşı 36 yaşındaki Bislan Rasaev ve 31 yaşındaki Shamil Temrihanov için arama başlattı. İddialara göre suikast ekibine 1,5 milyon dolar teklif edildi. İki şüphelinin hükümetin talebi üzerine Interpol tarafından arananlar listesine alındığı belirtildi.

İddialara göre Rasaev ülkeye kaçak yollarla giriş yaparken, Temrihanov Özbekistan-Kırgızistan sınırındaki "Dustlik" Kapısı'ndan geçiş yaptı. Zanlılara, sınır İhlali, kaçakçılık, silah bulundurma, suç ortaklığı suçlamaları yöneltildi. Zanlıların başka bir hedeflerinin ise Ulusal İleri Projeler Ajansı Başkanı Dmitry Li olduğu öğrenildi.

MİLYON DOLARLIK SUİKAST GİRİŞİMİ

Allamjonov, 26 Ekim'de başkent Taşkent'e bağlı Kibrai'den evine dönerken motosikletli 2 kişi içinde bulunduğu araca birkaç el ateş etti. Allamjonov ve şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu.