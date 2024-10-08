Milyonlarca kişi risk altında! Uzmanlar uyardı: Bu sivrisinekleri ilaç öldüremiyor

08 Ekim 2024 14:57 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:13

Araştırmacılar, ilaçların öldüremediği sivrisinekler keşfetti. Tanzanya'da ilk kez ilaçlara dirençli sıtma taşıyan sivrisinekler bulundu. Bilim insanları, milyonlarca kişinin risk altında olduğunu söyledi.

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Tanzanya​'da ilaçlara karşı dayanıklı sivrisinekler bulundu. Glasgow Üniversitesi ve Tanzanya'daki Sağlık Enstitüsü'nden araştırmacılar, ilaçla ölmeyen sivrisineklerin sıtma taşıdığını, bu hastalıkla mücadeleyi baltaladığını ifade etti. Çalışmanın başyazarı olan doktora öğrencisi Joel Odero, "Yeni direnç mekanizmalarının ortaya çıkması, sıtmanın bulaşmasını ve ölüm oranını azaltmada onlarca yıldır kaydedilen ilerlemeyi tehdit edebilir" dedi.

Araştırmacılar, Tanzanya'daki 10 bölgede sivrisinekleri inceledi. Bazı sivrisineklerin genetik bir mutasyon nedeniyle ilaçlara direnç kazandıklarını söyledi.

Molecular Ecology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, ilaca maruz kalan bazı sivrisineklerin ölüm oranı sadece yüzde 68, bazılarının ise yüzde 100. Sıtma hastalığı taşıyan Anopheles funestus sivrisineklerinin herhangi bir kimyasal ilaca karşı direnç geliştirdiği ilk kez görüldü.

Öte yandan Sağlık yetkilileri geçen yıl ölümcül Batı Nil virüsü taşıyan sivrisineklerin bazı kovuculara karşı bağışıklık geliştirdiği uyarısında bulunmuştu . Ciddi vakalarda nöbetlere ve felce yol açabilen virüs, Culex sivrisineği tarafından yayılıyor.