Milyonlarca termos geri çağrılıyor! Ünlü markadan flaş karar: Onlarca kişi yaralanmıştı

13 Aralık 2024 09:39 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:40

Dünyaca ünlü taşınabilir içecek markası Stenly, büyük bir skandal sebebiyle zor durumda. Türkiye'de de en çok kullanılan termos markalarından biri olan Stenly, 38 kişinin kapağın açılması sırasında yaralanması üzerine zorunlu olarak yaklaşık 3 milyon termosu geri çağırdı. Termosun dış yapısının hatalı tasarlandığı belirtildi.

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Taşınabilir içecek markası, arızalı olma riski taşıyan Stanley ve Trigger Action seyahat termosları için geri çağırma​ bildirdi. Şirket, dünya çapında ürünlerle ilgili 91 şikâyet aldı, bunlardan 16'sı ABD'den geldi ve müşteriler, seyahat termoslarının kapaklarının kullanım sırasında çıktığını iddia etti.

38 YANIK YARALANMASINA YOL AÇTI

Bu sorun, ikisi ABD'de olmak üzere 38 yanık yaralanmasına yol açtı ve 11 kişi tıbbi tedavi görmek zorunda kaldı.

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), her iki termos modelinin de ısıya ve basınca maruz kaldığında büzüşebilen hatalı dişlere sahip olduğu konusunda uyardı. Sonuç olarak kullanım esnasında termos kapakları beklenmedik şekilde yerinden çıkabiliyor.

CPSC, "Tüketiciler geri çağrılan seyahat kupalarını kullanmayı derhal bırakmalı ve nakliye dahil ücretsiz yedek kapak almak için Stanley ile iletişime geçmelidir" dedi.

Z KUŞAĞI ARASINDA POPÜLER

Çin yapımı termoslar, çeşitli renk ve boyutlarda geliyor ve ısıya dayanıklı yaygın bir termoplastik olan polipropilenden yapılmış bir kapağa sahip bulunuyor.

Söz konusu modeller 20 ila 50 dolar arasında değişen fiyatlarla Haziran 2016 ile Aralık 2024 arasında Walmart, Target ve Amazon gibi popüler perakendecilerde satıldı.

1913 yılında kurulan matara üreticisi, son yıllarda Z kuşağı arasında popüler hale geldi. Stanley, bu yılın başlarında bardaklarında az miktarda kurşun bulunduğunu itiraf etmiş ve bu durum çok sayıda davaya yol açmıştı.

70 milyon dolar tazminat talep eden davalardan birinde, şirketin vakum contasının "ana bileşeninin" kurşun olduğu konusunda tüketicileri uyarmadığı iddia ediliyordu.