Milyonluk bilet arabanın koltuğundan çıktı! Son anda milyoner oldular

31 Aralık 2024 16:31 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:38

Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde kazandıkları büyük piyango ödülünü kaybeden çift, tarihi geçmesine birkaç saat kala buldu. Aylardır aradıkları piyango biletini bulan çift, milyoner olmayı başardı.

Efsanevi canavarı yakalamak için yola çıktılar, bir daha dönemediler!

Efsanevi canavarı yakalamak için yola çıktılar, bir daha dönemediler!

Üç bin yıllık Mısır mumyasının DNA'sından 'kara ölüm' çıktı

Üç bin yıllık Mısır mumyasının DNA'sından 'kara ölüm' çıktı

ABD'nin Indiana eyaletinde bir çift, haziran ayında bir piyango bileti aldı ve bilete büyük ikramiye vurdu. Fakat çift, bileti kaybetti ve aylarca aradı. Biletin tarihinin dolmasına yakın arabanın koltukları arasında sıkışmış bir bilet​ bulduklarında 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldular.

SÜRE DOLMADAN MİLYONER OLMAYI BAŞARDILAR

Hoosier Lottery tarafından yapılan açıklamaya göre, Kendallville'den gelen çift, kazanan biletlerinin süresi dolmadan sadece beş saat önce Indianapolis şehir merkezindeki Hoosier Lottery Ödül Ödeme Ofisi'ne ulaştı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen çift, Noel'de milyoner oldu.