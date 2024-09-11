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Minibüs çok sayıda insanın olduğu kaldırıma daldı! Sürücü kazayı hatırlamıyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:36
Minibüs çok sayıda insanın olduğu kaldırıma daldı! Sürücü kazayı hatırlamıyor

Japonya'nın Koganei şehrinde kontrolden çıkan bir minibüs yayaların arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. 

Japonya'da Koganei şehrinde kontrolden çıkan bir minibüs felakete neden oldu. Kaldırımda çok sayıda yaya yürürken, minibüsün 63 yaşındaki şoförü, kontrolü kaybetti. 

Minibüs çok sayıda insanın olduğu kaldırıma daldı! Sürücü kazayı hatırlamıyor - 1. Resim

Musashi-Koganei Tren İstasyonu önünde meydana gelen kazada, 66 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 60’lı yaşlardaki bir erkek ise yaralandı.

Minibüs çok sayıda insanın olduğu kaldırıma daldı! Sürücü kazayı hatırlamıyor - 2. Resim

SÜRÜCÜ KAZAYI HATIRLAMIYOR

Hafif şekilde yaralanan sürücünün polisteki ifadesinde kazayı hatırlamadığını söylediği aktarıldı.

Minibüs çok sayıda insanın olduğu kaldırıma daldı! Sürücü kazayı hatırlamıyor - 3. Resim

Olay ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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