Minibüs uçuruma yuvarlandı! En az 11 ölü var

12 Kasım 2024 07:27 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 07:35

Peru'nun Puno bölgesinde yolcu taşıma minibüsünün 200 metre yüksekliğindeki uçuruma düşmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti .

Güney Amerika ülkesi Peru korkunç bir kaza haberiyle sarsıldı. Güney Amerika ülkesi Peru'da bir yolcu minibüsünün yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

SADECE BİR KÜÇÜK ÇOCUK KURTULDU

Kaza Cuyo-Cuyo şehrine bağlı Juliaca-Sandía otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre Amazonas şirketine ait aracın Puno'dan ayrıldıktan sonra kaybolduğu bildirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu minibüs bir uçurumun dik bir açıyla kestiği bir nehir kenarındaki bitki örtüsünün içinde bulundu. Sandía kasabasının Sağlık Ağı, Facebook'tan yaptığı açıklamada minibüsteki 12 kişiden 11'inin öldüğünü sadece 4 yaşındaki bir çocuğun araçtan sağ çıkarılarak bir hastaneye nakledildiğini belirtti.

AYNI BÖLGEDE ÇOK KAZA OLUYOR

Yerel basında, Peru Ulusal Polisi (PNP) ve Kamu Bakanlığından ajanların yanı sıra kurtarma ekipleri ve komşuların bölgede çalışmaya devam ettiği bildirildi; nihai rakamın daha yüksek olabileceği ihtimali göz ardı edilmiyor. Ayrıca yetkililer kazanın nedenini de araştırıyor. Sandía kasabası sakinleri ise bu yolun tehlikeli olduğunu ve daha önce de kazaların meydana geldiğini bildirdi.

PERU'DA TRAFİK KAZASI SORUNU BÜYÜK

Peru yollarında bu tür kazalar sıklıkla yaşanıyor ve çoğunlukla sürücülerin dikkatsizliğinden, yolların ve araçların kötü durumundan kaynaklanıyor. Ulusal Karayolu Güvenliği Konseyi'nin rakamlarına göre, ülkede her yıl yaklaşık 3.000 kişinin trafik kazalarında öldüğü, çoğunun ezildiği ve yaklaşık 55.000 kişinin yaralandığı tahmin ediliyor.