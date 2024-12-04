Minik kız marketi yerle bir ederken ailesi izledi! Eline geleni fırlattığı anlar kamerada

04 Aralık 2024 09:30 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:31

Bir zincir markete giren küçük bir kızın, cam şişeleri kırarak ve ürünleri fırlatarak yaptığı saldırının videosu sosyal medyada yaklaşık 3 milyon kez izlendi. Ailesinin çocuğun saldırısı esnasında hiçbir şey yapmaması tartışmaları beraberinde getirdi.

ABD'de bir zincir markette yaşanan olaya ilişkin video dünya genelinde viral oldu. Görüntülerde Walmart isimli bir zincir markette 10-12 yaşlarındaki bir kız çocuğunun bilinmeyen bir nedenle raflardaki ürünleri tek tek yere fırlattığı ve ayaklarıyla ezdiği, ailesinin ise olaya tepkisiz kaldığı görülüyor.

ŞİŞELERİ YERE FIRLATTI

New York​ Post'un bildirdiğine göre, gözetimsiz bir çocuk birden fazla mağaza bölümünde dolaşıp raflardan ürünleri çekip yere fırlattı. Kızın mağazanın şarküteri tezgahına ulaşmasıyla durum daha da vahim bir hal aldı. İki kadın müdahale etmeye çalışırken yerde debelenmeye başladı. Videoda bir alışverişçinin "Annesi nerede ya da yanında olan kişi nerede?" diye sorduğu duyulurken olay, çocuğun köpüklü üzüm suyu gösterisine doğru ilerlemesiyle daha da kötüleşti. Çocuk, kasıtlı olarak çok sayıda şişeyi kırdı ve kırık camlar, dökülen sıvıyla birlikte yerlere saçıldı.

"NELER YAŞADIĞINI BİLMİYORSUNUZ?"

Bu sırada bir erkek müşterinin çocuğu durdurmaya çalışması üzerine, çocuğun annesi olduğu düşünülen ve olayı izleyen bir kadın şahsa müdahale ederek, "Bunu yapmayın. Onun neler yaşadığını bilmiyorsunuz!" dedi.

Kısa sürede sosyal medyada 3 milyonu aşkın izlenmeye erişen video, kimliği belirsiz bir adamın çocuğu omzuna alarak götürmesiyle sona erdi.

Viral görüntüler, ebeveynlik ve çocuklara yaklaşım konusunda sosyal medyada büyük tartışma başlattı. Birçok kullanıcı ailesinin, çocuğun bu davranışına prim tanımasına tepki gösterdi.