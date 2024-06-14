Minik kızın çiçeğe dokunmasıyla vücudunu yaraların sarması bir oldu!

14 Haziran 2024 14:37 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:03

Henüz 2 yaşındaki Ella Cain, arka bahçede oyun oynarken, sarı yaprakları olan bir bitkinin kokusunu alınca dayanamadı ve saplarına dokundu. Ardından Ella'nın vücudunda küçük kabarcıklar oluşmaya başladı. Kabarcıklar zamanlar Ella'nın kollarına, bacaklarına, yanaklarına ve burnuna yayıldı, her yerinde büyük kırmızı yaralar oluştu.

SEBEBİ YABAN HAVUCU BİTKİSİ ÇIKTI

Audrey, arka bahçedeki yabani bitkilerin ne olduğunu araştırırken yaban havucu bitkisiyle karşılaştı. Bu bitkinin bir cilt hastalığını tetikleyebileceği belirtiliyordu.

Yaban havucunun kökü yenebiliyordu fakat bitkinin cilt ile temasının ardından güneşe maruz kalmak korkunç yanıklara benzeyen yaraların oluşmasına neden oluyordu.

Anne Audrey, doktora başvurduğunda, bebeği güneş ışığından uzak tutması önerildi ve Ella yaz boyunca uzun kollu giysiler giyip, gölgede oynamak zorunda kaldı.

ANNE, ŞİMDİ HERKESİ UYARIYOR

Anne, başlarına gelen bu olayın ardından herkesi uyarmaya başladı. Bitkinin İngiltere'de özellikle Galler'de yaygın olduğunu belirten Audrey, aynı deneyimi yaşamamaları için ebeveynleri bahçelerinde gizlenen potansiyel olarak zehirli bitkiler konusunda uyarıyor.

''SADECE SAPLARINA DOKUNDU VE BUNLAR OLDU''

ABD'nin Maine eyaletindeki Vassalboro kentinden Audrey şunları söyledi:

"Her yerindeki yanıklarla onu bu kadar acı içinde görmek yürek parçalayıcıydı. Bu bitki evimizin her yerinde var. Onun bir tür çiçekli bitki olduğunu düşündük; tehlikeli olduğunu hiç bilmiyorduk. Arka bahçemizdeydi. Onları hiç toplamadı, sadece kokladı ve sonra sadece saplarına dokundu. Biz bu konuda hiçbir şey düşünmedik.''

"Sonra bildiğiniz gibi, tüm bu yanıklar patladı ve sonraki birkaç gün içinde, yüzünün tamamı da dahil olmak üzere, giderek daha da kötüleşti. Zehirli sarmaşıkla temas etmiş olabileceğini düşündüm ama bahçenin her yerine baktım ama hiçbir şey göremedim.''

"Sonra evimizdeki sarı bitkilerin ne olduğuna baktım ve bunun yabani yaban havucu olduğunu ve buna sebep olduğunu öğrendim."

''HEM KAŞINIYOR HEM DE ACIYORDU''

"Ella kaşındığını ve acıdığını söyledi. Bu yüzden önce papatya losyonu kullandık, sonra hidrokortizona geçtik. Daha sonra onu iyileştirmek için E vitamini yağı kullandık.''

"Yanıklar iyileşene kadar iki hafta kadar sürdü. Bu süre boyunca sürekli ne kadar acıdığını söyledi. Doktorlar yazın geri kalan kısmında güneşe çok fazla çıkmamaya dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Oyun alanını gölgede tuttuk ve cildini mümkün olduğunca kapattık.''

''BU BİTKİDEN UZAK DURULMALI''

"113 dönüm arazi üzerinde yaşıyoruz, dolayısıyla hepsinden kurtulmamız mümkün değil ama mümkün olduğu kadar budayıp alanı ilaçlıyoruz.''

"Ömür boyu yara izi kalacağından endişeliydim ama sanırım iyileşme aşamasındayken E vitamini yağı kullanmanın gerçekten faydası oldu, çünkü herhangi bir yara izi yok.

"İnsanlar bilinçlensin ve uzak durulması gerektiğini bilsin diye yaşananları paylaşıyorum."