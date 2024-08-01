'Misafir' kod adlı Muhammed Deif için Hamas'tan ilk açıklama geldi!

01 Ağustos 2024 15:21 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:34

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenaze töreni sırasında hareketin gölge lideri Muhammed Deif'in öldüğünü açıkladı. Hamas hareketi, Deif'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, Kassam Tugayları liderlerinden herhangi birinin ölümünün doğrulanması ya da yalanlanmasının Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının meselesi olduğunu vurguladı.

Rışk, bu kurumlardan herhangi biri açıklamadıkça medyada veya başka bir kişi tarafından yayımlanan hiçbir haberin doğrulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

İSRAİL'İN 'MUHAMMED DEİF ÖLDÜ' AÇIKLAMASI

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, Deif'in ölümünü doğrulayan bir istihbarat elde ettiklerini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Hamas'ın üst düzey ismi Deif'in öldürülmesine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Gallant, Deif'in öldürülmesini, Hamas'ın yok edilmesine doğru büyük bir adım olarak yorumladı ve şunları yazdı:

''Gazze'nin Usame Bin Ladin'i' Muhammed Deif, 13.07.24 tarihinde elendi. Bu, Hamas'ın Gazze'de askeri ve idari bir otorite olarak tasfiye edilmesi sürecinde ve bu savaşın hedeflerine ulaşılmasında önemli bir kilometre taşıdır.''

''Operasyon IDF ve ISA tarafından hassas ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildi. Bu operasyon Hamas'ın parçalanmakta olduğu, Hamaslı teröristlerin ya teslim olabileceği ya da yok edileceği gerçeğini yansıtıyor.''

''İsrail Savunma Teşkilatı, 07.10 katliamının hem planlayıcıları hem de failleri olan Hamas teröristlerinin peşine düşecek. Bu görev tamamlanıncaya kadar dinlenmeyeceğiz.''