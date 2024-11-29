Misafirlerine hazırladığı hindiyi klozette pişirdi! Sosyal medyada gündem oldu

29 Kasım 2024 15:21 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:36

ABD'li bir sosyal medya içerik üreticisi, klozetin içine yerleştirdiği hindiyi baharatlayarak pişirdi. Pişirdiği hindiyi ABD'nin ulusal bayramı olan Şükran Günü için davet ettiği misafirlerine yediren içerik üreticisine tepki yağdı.

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Sosyal medya tarafından tanınan içerik üretici Kate Heintzelman, Instagram'da paylaştığı yemek pişirme ipuçlarıyla 338 binden fazla takipçiye ulaştı.

Ancak kısa bir süre önce, Heintzelman’ın ABD'nin ulusal bayramı olan Şükran Günü için paylaştığı hindi tarifi videosu nedeniyle sosyal medyada tepki topladı.

Videoda, içerik üretici Heintzelman, çiğ hindiyi çeşitli malzemelerle doldururken tuvalete attığı ve orada baharatladığı görüldü.

"BEN BUNU 300 DERECEDE PİŞİRDİM"

Hindiyi yüksek sıcaklıkta pişirdiği için mikrop bulaşmadığı konusunda ısrarcı olan Heintzelman, videonun altına şu notu düştü:

"Şükran Günü yemeği yapma sırası size geldiğinde ama ne yaptığınızı bilmediğinizde… Ayrıca mikroplar 140 derecede ölür, korkmayın. Ben bunu 300 derecede pişirdim."

Yemek hazırlama tekniğinin sağlıklı olmadığını ve gıda zehirlenmesine yol açabileceğini düşünen takipçileri, daha önce de Heintzelman’ı Şükran Günü tarifleriyle ilgili olarak eleştirmişti.