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 | Bengü Sarıkuş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Trump, Gazze’de savaşı sonlandırabilecek güce sahip

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "ABD Başkanı Donald Trump’ı konuya müdahil olarak Gazze’deki savaşı sonlandırmaya çağırıyorum. Trump, bölgeye yardım getirilmesini sağlayacak ve bu acıya son verebilecek güce sahip. Lütfen savaşı sonlandırmak için elinizden gelen bütün çabayı gösterin" dedi.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Trump, Gazze’de savaşı sonlandırabilecek güce sahip
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 16:51

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ’in Şeridi’ne yönelik saldırılarına durdurması, gıda ve malzemelerinin bölgeye girişine kısıtlı olarak izin vermesinin üzerine de Gazze’de süregelen duruma ilişkin konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Trump, Gazze’de savaşı sonlandırabilecek güce sahip

Sisi, "ABD Başkanı Donald Trump’ı konuya müdahil olarak Gazze’deki savaşı sonlandırmaya çağırıyorum. O, bölgeye yardım getirilmesini sağlayacak ve bu acıya son verebilecek güce sahip. Bu yüzden Trump’a özel bir ricada bulunacağım. Lütfen savaşı sonlandırmak ve bölgeye yardım sağlanması için elinizden gelen bütün çabayı gösterin" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Trump, Gazze’de savaşı sonlandırabilecek güce sahip

Sisi, "Gazze’nin normal şartlarda 600-700 yardım tırına ihtiyacı var. Son aylarda Gazze Şeridi’ne şimdiye kadarki en büyük insani yardım tedarikini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Katar ve ABD ile olumlu ilişkilerimizi sürdürerek Gazze’deki savaşı sonlandırmayı ve esirlerin özgürlüğüne kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Trump, Gazze’de savaşı sonlandırabilecek güce sahip

TRUMP: "ATEŞKES HALA MÜMKÜN"

Trump ise bugün gerçekleştirdiği bir açıklamada, "ABD, Mısır ve Katar’ın ve İsrail arasında sağlanması için uğraştığı ancak bir sonuca varamadığı hala mümkün" ifadelerini kullandı.

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#gazze
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