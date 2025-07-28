Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Trump, Gazze’de savaşı sonlandırabilecek güce sahip

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına durdurması, gıda ve insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine kısıtlı olarak izin vermesinin üzerine de Gazze’de süregelen duruma ilişkin konuştu.

Sisi, "ABD Başkanı Donald Trump’ı konuya müdahil olarak Gazze’deki savaşı sonlandırmaya çağırıyorum. O, bölgeye yardım getirilmesini sağlayacak ve bu acıya son verebilecek güce sahip. Bu yüzden Trump’a özel bir ricada bulunacağım. Lütfen savaşı sonlandırmak ve bölgeye yardım sağlanması için elinizden gelen bütün çabayı gösterin" ifadelerini kullandı.

Sisi, "Gazze’nin normal şartlarda 600-700 yardım tırına ihtiyacı var. Son aylarda Gazze Şeridi’ne şimdiye kadarki en büyük insani yardım tedarikini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Katar ve ABD ile olumlu ilişkilerimizi sürdürerek Gazze’deki savaşı sonlandırmayı ve esirlerin özgürlüğüne kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

TRUMP: "ATEŞKES HALA MÜMKÜN"

Trump ise bugün gerçekleştirdiği bir açıklamada, "ABD, Mısır ve Katar’ın Hamas ve İsrail arasında sağlanması için uğraştığı ancak bir sonuca varamadığı ateşkes hala mümkün" ifadelerini kullandı.