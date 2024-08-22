Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

22 Ağustos 2024 15:38 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:00

İşgalci İsrail'in katliamı sürüyor! Gazze'ye gece boyu bomba yağdı: Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail'in katliamı sürüyor! Gazze'ye gece boyu bomba yağdı: Çok sayıda ölü var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire ziyaretinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi iadeiziyaret gerçekleştirecek. Mısır liderinin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu. Sisi, 4 Eylül'de Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Habertürk'ün haberine göre, birçok alanda anlaşmaya imza atılacak.

ERDOĞAN VE SİSİ'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ GAZZE

İki liderin ana gündem maddesi ise İsrail'in saldırıları altındaki Gazze olacak. İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek.

Bölgesel konulara da değinecek olan iki lider, Libya, Sudan, Somali gibi ülkelerde kalıcı barış ve istikrar için yapılabilecekleri değerlendirecek.

Sisi'nin ardından iş dünyasından önemli isimlerin de Türkiye'ye gelmesi beklenirken iki ülke arasındaki 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkması hedefleniyor.

SAĞLIK, TURİZM, SAVUNMA SANAYİİ DE GÜNDEMDE

LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire’deki Yunus Emre Enstitüsü’nde 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar ele alınacak.