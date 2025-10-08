Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Mısır lideri Sisi'den ABD Başkanı Donald Trump'a davet: Barış imzaları atılırken burada olun

İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerin sürdüğü Mısır'dan, ABD Başkanı Donald Trump'a davet geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ''Gazze'de barış için imzalar atılırken Trump'ın da burada olması harika olur'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mısır lideri Sisi'den ABD Başkanı Donald Trump'a davet: Barış imzaları atılırken burada olun
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 17:15

'de barış için 'ın Şarm el Şeyh şehrinde devam eden müzakerelere değinen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı 'a davette bulundu. Sisi müzakerelerde savaşın sonlandırılmasına yönelik olumlu ilerlemelerin kaydedildiğini belirtirken, tarafların bölgede barışa varılması için bütün imkanları değerlendirmesi umudunu da teyit etti.

Mısır lideri Sisi'den ABD Başkanı Donald Trump'a davet: Barış imzaları atılırken burada olun

''TRUMP'I MISIR'A DAVET EDİYORUM''

Cumhurbaşkanı Sisi, müzakerelerin olumlu sonuç vermesi halinde ABD Başkanı Donald 'ı taraflar arasında gerçekleştirilebilecek bir imza törenine katılmak üzere Mısır'a davet etti. Sisi doğrudan Trump'a hitap ederek, "Anlaşmaya varılması halinde imzalar atılırken burada olmanız gerçekten harika olurdu. Başkan Trump'ı söz konusu anlaşmaya varılması halinde Mısır'a gelmeye davet ediyorum" dedi.

Mısır lideri Sisi'den ABD Başkanı Donald Trump'a davet: Barış imzaları atılırken burada olun

SAVAŞ DERHAL SONLANMALI

Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'de iki yıldır devam eden savaşın bölgede neden olduğu şiddetli insani kriz ile yıkımı vurgulayarak, halkının bağımsız devletlerine ilişkin hayallerinin gerçekleştirilmesi için savaşın derhal sonlandırılmasının öneminin altını çizdi.

Mısır lideri Sisi'den ABD Başkanı Donald Trump'a davet: Barış imzaları atılırken burada olun

TRUMP'IN DAMADI MÜZAKERELERDE

Şarm El-Şeyh'de üçüncü turu gerçekleştirilen müzakerelerde ve İsrailli heyetlerin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.

ETİKETLER
#sivas
#donald trump
#gazze
#İsrail
#mısır
#hamas
#filistin
#trump
#barış görüşmeleri
#Barış Müzakereleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.